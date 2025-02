WTA Dubai 2025: Mirra Andreeva e Clara Tauson colpiscono ancora e vanno in finale

Giornata lottatissima al WTA 1000 di Dubai: il venerdì del secondo torneo della massima categoria dopo gli Slam vede i pronostici della vigilia andar giù senza tanti complimenti. E se per Mirra Andreeva è un giorno di conferme di quel che potrebbe essere, per Clara Tauson questo può essere il giorno del ritorno a essere ciò che prometteva di diventare alcuni anni fa. Una cosa è certa: la russa e la danese giocheranno la finale 1000 più giovane dal 2009, con 39 anni e 351 giorni combinati.

Nella prima semifinale, per Andreeva c’è Elena Rybakina. Fino al 2-2 tutto secondo i piani, poi la lotta si accende e ne nascono tre break in fila che avvantaggiano la russa (tutti ai vantaggi). Per la numero 12 del seeding arriva anche un gran set point a chiudere, con discesa a rete e passante disperato della kazaka di Mosca che non rientra. L’ex campionessa di Wimbledon si rimette in corsa nel secondo parziale ed è la prima ad avere palle break, due nel secondo gioco, anche se sul 30-40 Andreeva gioca un passante stretto di dritto che strappa applausi (replicato anche con maggior difficoltà poco dopo).

Sale il livello, sale anche Rybakina, che dopo tanto faticare riesce a trovare di botto la chiave per il 6-4 con una gran batteria di dritti. Sembra cambiar tutto, perché la kazaka su questa spinta sale fin sul 3-1, ma da questo momento è solo Andreeva (che, tanto per cambiare, sul 4-3 trova una mezza riga di dritto che la salva).

Nella seconda semifinale, a Tauson tocca Karolina Muchova, sempre più sulla via della risalita verso gli alti livelli. Subito la danese riesce a togliere la battuta alla ceca, che ha qualche problema con la potenza che arriva dall’altra parte della rete. La numero 14 del seeding va spesso in difficoltà nei suoi turni di battuta, ma riesce a salvarsi e poi, sul 4-3, riesce a trovare il controbreak con una gran risposta all’incrocio delle righe. Gioia che dura poco, perché riperde la battuta quasi da sola, Tauson ringrazia ed è 6-4. Nel secondo parziale succede ben poco a livello di punteggio, con il tie-break che diventa naturale conseguenza. Muchova scappa solo nel finale per il 7-4, con la danese che perde la misura dei colpi negli ultimi punti.

Nel terzo set arrivano palle break a volontà, nel terzo e quarto game i servizi non si tengono, ma sul 2-2 c’è il punto dell’anno di Muchova: un tweener-lob in corsa spalle alla rete che atterra vicino alla riga con millimetrica precisione. Quella palla break, però, non va a segno, così si va avanti fino al decisivo 4-3 Tauson, momento nel quale la danese piazza una risposta vincente sul 30-40 che le vale il 5-3 e, poco dopo, anche la chiusura del match al secondo tentativo.