WTA Dubai, Mirra Andreeva si regala lo scalpo Swiatek, ok Rybakina e Muchova, bene Tauson

Giornata di quarti di finale nel WTA 1000 di Dubai sul veloce degli Emirati Arabi. Il big match era quello piazzato in apertura, ossia quello tra Mirra Andreeva e Iga Swiatek e la russa si è regalata il successo più prestigioso della sua giovanissima carriera: doppio 6-3 nettissimo da parte della siberiana che ha giocato davvero un match solido, rimanendo fredda anche nei momenti più delicati. 10 ace, un solo break subito e la polacca è stata presa a lungo a pallate.

Domani sarà sfida a Elena Rybakina che ha regolato in due set Sofia Kenin con il punteggio di 6-2, 7-6(2). Un match che poteva finire anche più nettamente nelle mani della kazaka che nel secondo set si è fatta riprendere dal 3-1 e servizio, ma poi ha giocato decisamente bene il tiebreak. Pazzeschi i numeri al servizio: 17 ace e appena tre palle break concesse, di cui due annullate. Il tennis esplosivo dell’ex vincitrice di Wimbledon sta tornando.

Bella prestazione anche da parte di Clara Tauson che supera in due set Linda Noskova con lo score di 7-6(4), 6-4 in un’ora e tre quarti. Momento cruciale è stato il primo set, nel quale la danese ha recuperato due volte un break di svantaggio e sul 3-5 al servizio ha annullato ben tre set point di cui due consecutivi. Secondo parziale in cui è bastato un solo break sul 3-3 alla n.38 del mondo.

Domani a sfidarla ci sarà Karolina Muchova che ha battuto Sorana Cirstea per 6-2, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dominio totale della giocatrice ceca nel primo set, qualche problema in più nel secondo in cui si è trovata due volte sotto di un break, ma ha avuto subito la forza di reagire e di rientrare.