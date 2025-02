WTA Cluj-Napoca 2025: Siniakova in spolvero nella sessione diurna, Seidel sorprende Blinkova

In attesa dei match di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, impegnate in chiusura di giornata contro l’americana Peyton Stearns e la rumena Ana Bogdan rispettivamente, diverse le questioni interessanti da notare nei tre match precedenti al WTA 250 di Cluj-Napoca.

Nella parte bassa, in apertura di giovedì, la russa Anastasia Potapova ha più di qualche problema con la svizzera Viktorija Golubic, due volte avanti di un break in entrambi i set, con chance di allungare il match al terzo, ma alla fine sconfitta in due in quello che è un incontro nel quale più di un rimpianto, va pur detto, ce l’ha.

Decisamente poco nelle previsioni il match che ne designa l’avversaria nei quarti, perché la tedesca Ella Seidel non entra in campo con la russa Anna Blinkova nel ruolo della battuta. Anzi, la batte per 6-2 7-6(5), rischiando anche perché servendo per il match sul 6-5 subisce il break, ma riesce a evitare l’allungarsi del match.

Nella parte bassa, invece, per Katerina Siniakova confronto più difficile delle previsioni contro l’americana Caroline Dolehide, già nome che al di là delle apparenza qualche problema sa come crearlo. Rimonta per la ceca al gusto di 2-6 6-1 6-4 e confronto assicurato con la bulgara Viktoriya Tomova.

RISULTATI WTA 250 CLUJ-NAPOCA OGGI

Potapova [1]-Golubic (SUI) 6-4 7-5

Seidel (GER) [Q]-Blinkova 6-2 7-6(5)

Siniakova (CZE) [5]-Dolehide (USA) 2-6 6-1 6-4