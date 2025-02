ATP Dallas 2025: Taylor Fritz, esordio con vittoria. Avanti Machac, colpisce Opelka

Terminata nella notte una giornata piuttosto ricca all’ATP 500 di Dallas, l’altro evento di questa categoria che si gioca nella settimana e che ha una calendarizzazione profondamente diversa rispetto a Rotterdam. I primi turni, infatti, sono terminati nel mercoledì, e oggi tutti gli ottavi di finale andranno in campo, compreso quello di Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Debutto per Taylor Fritz: la principale stella del torneo, numero 1 del seeding, non ha particolari problemi con il francese Arthur Rinderknech, visto il netto 6-4 6-2. Potrebbe averne però al secondo turno, una sorta di blockbuster anticipato con Denis Shapovalov. Il canadese riesce, in qualche modo, a liberarsi del serbo Miomir Kecmanovic in tre set e a mettere in piedi la sfida più attesa nel Texas.

Avanti nettamente anche Tomas Machac: per il ceco doppio 6-2 su Kei Nishikori, con il giapponese che stavolta non è così redivivo. Lo è, invece, Reilly Opelka: il braccio del gigante americano non smette di colpire e stavolta ne fa le spese l’ormai kazako Alexander Shevchenko, il che ora porta Opelka ad avere un secondo turno anche abbastanza possibile con il britannico Cameron Norrie (nella versione attuale).

Ancora in buona condizione la versione duro di Jaume Munar, con lo spagnolo che supera un po’ contro pronostico il cinese Yunchaokete Bu (che poi sarebbe un nome solo) e ora avrà un problema ben più grosso nel nome di Ben Shelton. Il Giappone perde Nishikori, ma mantiene Yoshihito Nishioka, che sarà il prossimo avversario di Tiafoe, mentre per Ruud ci sarà il qualificato USA Michael Mmoh, che batte in tre set lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

RISULTATI ATP 500 DALLAS OGGI

Fritz (USA) [1]-Rinderknech (FRA) 6-4 6-2

Shapovalov (CAN)-Kecmanovic (SRB) 6-3 6-7(5) 6-3

Machac (CZE) [6]-Nishikori (JPN) 6-2 6-2

Opelka (USA) [WC]-Shevchenko (KAZ) 7-6(3) 6-4

Munar (ESP)-Bu (CHN) 7-5 6-2

Nishioka (JPN)-Nakashima (USA) 6-4 7-6(6)

Mmoh (USA)-Carballes Baena (ESP) 6-1 3-6 6-4