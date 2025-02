WTA Cluj, Lucia Bronzetti domina la rientrante Simona Halep e le lascia solo 2 game

Prosegue ininterrottamente il WTA Cluj-Napoca 2025, noto ufficialmente come Transylvania Open. Il torneo di tennis femminile di categoria WTA 250 è iniziato ieri, lunedì 3 febbraio, e proseguirà sino a domenica 9 presso la BT Arena di Cluj-Napoca. Il campo in cemento ospita diverse tenniste e tra queste non manca Lucia Bronzetti.

L’atleta italiana quest’oggi è scesa in campo nel corso del primo turno e se l’è vista con Simona Halep, ex numero 1 del mondo nel ranking WTA. La rumena, vincitrice di due tornei del Grande Slam, ovvero il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon 2019, è stata contenuta e dominata dall’italiana sin dai primi scambi.

Parte bene Bronzetti che si porta sullo 0-30 dopo un secondo scambio combattuto. Accelerazioni da parte della romagnola che va sul 15-40 e porta poi a casa il primo break. Halep in difficoltà, sbaglia diversi diritti e negli scambi prolungati soffre la tennista italiana allenata da Francesco Piccari. Con un grande passante il 40-0 sembra tagliare le gambe di Halep, che però inizia a carburare e sale sul 40-40. Primo ace della partita che vale il vantaggio e successivo diritto perfetto dopo una grande difesa: l’italiana nonostante tutto conferma il break.

La padrona di casa è costretta sovente a rincorrere e l’azzurra la mette alle corde alzando sempre più il ritmo: 4 a 1 e break a favore della tennista del Bel Paese. Otto punti di fila dopo il cambio di campo per l’azzurra. Bronzetti in totale controllo del primo set, si porta sul 5-1 e domina in 28 minuti l’ex numero uno del mondo, vincendo il primo set 6-1. Fa 16 punti su 18 Bronzetti dal 2-1 in poi: una macchina perfetta. La n. 72 al mondo parte forte anche nel corso del secondo set: subito 1-0. Successivamente la nativa di Rimini allunga sull’avversaria, che è in totale confusione, e sigla il 3 a 0 dopo un grande contropiede.

Il 3 a 1 non scalfisce Bronzetti, che si porta sul parziale di 4-1. Doppio break per l’azzurra che sale sul 5-1. Serve nel corso dell’ultimo game e chiude il match in appena 59 minuti: 6-1, 6-1. Insomma un vero e proprio trionfo di Lucia Bronzetti, che ha dominato una rivale che aveva preso parte al torneo grazie ad una wild-card. L’azzurra troverà agli ottavi una tra la francese Varvara Gracheva e l’americana Peyton Stearns.