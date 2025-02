Tabellone WTA Cluj-Napoca 2025: Bronzetti pesca subito Halep, anche Cocciaretto al via

Di creazione piuttosto recente (datata 2021, per essere precisi), il WTA 250 di Cluj-Napoca ha la caratteristica di aver avuto tre finaliste rumene nel passato, nessuna delle quali è però mai riuscita a chiudere vincendo. Non Simona Halep nel 2021 (Anett Kontaveit, quando l’estone era 2 del mondo), non Elena-Gabriela Ruse (perse dalla tedesca Tamara Korpatsch), non Ana Bogdan (colpo di coda di Karolina Pliskova un anno fa). Una finale anche per Jasmine Paolini nel 2022, battuta dalla russa Anna Blinkova.

Di questi nomi, quello di Halep interessa molto da vicino, perché il sorteggio l’ha accoppiata a Lucia Bronzetti. L’ex numero 1 del mondo, tornata finora senza grandi fortune dalla squalifica per doping e al primo torneo del 2025, è forse il maggiore degli enigmi di tutto questo torneo, ma è anche da capire quale versione di Bronzetti, finora spesso a corrente alternata tra gli alti e i bassi, vedremo in campo.

Altro Italia-Romania in tabellone, considerato che Elisabetta Cocciaretto andrà in campo contro una delle veterane del circuito WTA, Irina-Camelia Begu. Due i precedenti: a Roma 2020 e Wimbledon 2022, entrambi andati a favore della classe 1990 di Bucarest, ancora in grado di competere piuttosto tranquillamente a questo livello.

Tra i primi turni più interessanti, oltre ai due citati, anche Parks-Danilovic, sempre ammesso che l’americana sia riuscita a riprendere fiducia nei propri mezzi. Complessivamente, considerate anche le stringenti regole (anche troppo) della WTA per i 250, un tabellone di buon livello.

TABELLONE WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2025

Potapova [1]-Grabher (AUT) [PR]

Rus (NED)-Golubic (SUI)

Qualificata-Blinkova

Qualificata-Cristian (ROU) [8]

Kalinina (UKR) [4]-Ruse (ROU) [WC]

Qualificata-Lamens (NED)

Cirstea (ROU)-Qualificata

Siegemund (GER)-Bouzas Maneiro (ESP) [6]

Cocciaretto (ITA) [7]-Begu (ROU)

Bogdan (ROU) [WC]-Burrage (GBR)

Halep (ROU) [WC]-Bronzetti (ITA)

Gracheva (FRA)-Stearns (USA) [3]

Siniakova (CZE) [5]-Qualificata

Qualificata-Dolehide (USA)

Sherif (EGY)-Tomova (BUL)

Parks (USA)-Danilovic (SRB) [2]