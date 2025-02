WTA Cluj-Napoca 2025: esordi vincenti per Anhelina Kalinina e Marina Stakusic

Si è conclusa da pochi minuti la prima giornata del Transylvania Open, torneo 250 del circuito WTA che anima la settimana insieme a quelli di Mumbai e di Abu Dhabi. Sono cinque le partite completate nel tabellone di singolare nella giornata inaugurale, domani si torna in campo con un programma molto fitto che prevede i debutti nel torneo delle azzurre Elisabetta Cocciaretto, contro Irina-Camelia Begu, e Lucia Bronzetti, attesa da Simona Halep.

La bulgara Viktoriya Tomova supera in tre set l’egiziana Mayar Sheriff con il punteggio di 3-6 6-4 6-1. La numero 65 del mondo perde il primo set, deve lottare per aggiudicarsi il secondo parziale e finisce per dominare la scena imponendosi nel terzo parziale imponendosi con un punteggio che non lascia adito a discussioni. Si sviluppa all’insegna del sostanziale equilibrio anche il confronto tra l’olandese Suzan Lamens e la qualificata ungherese Anna Bondar, match che termina con la vittoria dell’olandese in due tie break, 7-6(7-2) 7-6(8-6) il punteggio finale a favore della tennista arancione.

Si risolve con una battaglia durata oltre due ore il duello tra l’american Carolin Dolehide e l’ucraina Daria Snigur. La statunitense vince il primo set nel finale, subisce il ritorno dell’avversaria che rimette la contesa in equilibrio aggiudicandosi la seconda partita e s’impone poi in un’equilibrato terzo set imponendosi per 7-6 2-6 6-4.

Debutta con un successo molto netto, 6-2 6-3 il punteggio finale, l’ucraina Anhelina Kalinina che non lascia scampo alla romena Gabriella Ruse. La quarta testa di serie del seeding vince agevolmente il primo parziale e non si scompone all’inizio del secondo quando la rivale ottiene il break e si porta sul 2-0. La tennista ucraina riparte di slancio, macina il suo gioco, rimonta lo svantaggio e chiude agevolmente in un’ora e ventiquattro minuti. La Kalinina affronterà negli ottavi l’olandese Suzan Lamens.

Nell’ultimo incontro di giornata la canadese Marina Stakusic resiste al ritorno dell’esperta romena Sorana Cirstea, la batte in tre set con il punteggio di 6-1 1-6 6-4 in due ore e quattordici minuti e stacca il pass per gli ottavi di finale. La partita nei primi due set regala il dominio, alternato, delle due contendenti mentre nel terzo parte meglio la Cirstea che non sfrutta la palla per il doppio break sul 3-1 a suo favore, subisce il ritorno della rivale e cede definitivamente nel decimo game.