WTA Abu Dhabi, Belinda Bencic torna in finale dopo la maternità: troverà Ashlyn Krueger

La finale delle sorprese e delle outsider si materializza nel WTA 500 di Abu Dhabi, sul cemento degli Emirati Arabi. Ad affrontarsi domani saranno Ashlyn Krueger e una rediviva Belinda Bencic per giocarsi un titolo decisamente prestigioso e importante, che precede i due “1000” che andranno in scena a Doha e Dubai.

Seconda finale in carriera per Krueger, la prima di livello “500” dopo quella vinta a Osaka nel 2023 a livello “250”. La statunitense in semifinale ha sorpreso la giovane ceca Linda Noskova con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Krueger che nel primo set ha recuperato un break di svantaggio: infatti si è ritrovata sotto 4-2, ma è riuscita a rimontare e poi a giocare un eccellente tiebreak. Più lineare il secondo set, con l’americana subito avanti di due break e che ha avuto qualche problemino a chiudere, ma poi dal 5-1 ha contenuto il rientro della sua avversaria fino al 5-4.

Bellissima poi la vittoria ottenuta da Belinda Bencic che supera in rimonta Elena Rybakina con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in poco più di duee ore di gioco. Per la numero 157 del mondo si tratta del ritorno in finale a distanza di due anni, da quella raggiunta a Charleston persa contro Ons Jabeur. La penultima finale in ordine di tempo raggiunta fu proprio ad Abu Dhabi, laddove ha vinto l’ultimo titolo contro Samsonova. Un ritorno straordinario quello dalla maternità per la giocatrice svizzera che farà anche il suo rientro tra le prime 100 del mondo la settimana prossima.