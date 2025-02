WTA Abu Dhabi 2025, Belinda Bencic torna a vincere un torneo. Successo in rimonta su Krueger

Due anni dopo Belinda Bencic torna a vincere un torneo WTA. La cornice è sempre quella di Abu Dhabi, con la tennista svizzera che conquista il suo nono titolo della carriera, battendo in rimonta l’americana Ashlyn Krueger, numero 51 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-1 6-1 dopo due ore e venti minuti di gioco. L’elvetica è rientrata nel circuito dopo la maternità, conquistando il suo primo titolo da mamma e salendo così al numero 65 della classifica mondiale.

Krueger ha commesso ben undici doppi falli, ma dieci di questi sono arrivati nel primo set, quello vinto dall’americana. La statunitense ha ottenuto pochissimo con la seconda di servizio, vincendo appena il 29% dei punti quando ha servito la seconda. Tante le palle break concesse da entrambe le parti, quindici da Krueger e dodici da Bencic, che è comunque ampiamente cresciuta di rendimento nel secondo e terzo set.

Break e controbreak in avvio di partita, con Krueger che strappa nuovamente il servizio all’elvetica nel quarto gioco. Bencic, però, rimedia subito e trova il controbreak a zero. La svizzera annulla tre palle break nel settimo gioco e in quello successivo toglie la battuta ancora all’avversaria. Krueger, però, recupera immediatamente lo svantaggio e poi nel decimo game strappa ancora il servizio a Bencic, andando a prendersi il set per 6-4.

Da quel momento la partita cambia completamente. Bencic vola nel secondo set, togliendo la battuta nel primo e nel terzo gioco, scappando sul 4-0. La svizzera passeggia completamente e strappa ancora il servizio all’avversaria nel settimo game, conquistando il secondo set per 6-1.

Il copione della partita prosegue. Bencic ottiene il break subito in apertura del terzo set. Krueger ha l’occasione nel terzo game per rimontare il break di svantaggio, ma la svizzera annulla tre palle del controbreak. Bencic toglie nuovamente la battuta nel sesto game e poi va a prendersi il set per 6-1, conquistando il titolo ad Abu Dhabi.