World Cup Starting List slalom femminile: una sola azzurra in corsa per le finali in America?

Con un solo slalom femminile, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, da disputare prima delle Finali di Sun Valley, ovvero quello previsto ad Are, in Svezia, domenica 9 marzo, c’è un’azzurra che è già praticamente certa di staccare il pass per l’ultima gara stagionale, ovvero Martina Peterlini.

Dato che le prime 25 della classifica di specialità si qualificano per le Finali, Martina Peterlini, attualmente 22ma con 72 punti, è ad un passo dalla qualificazione all’ultima gara stagionale, dato che il suo vantaggio sulla 26ma in graduatoria, l’austriaca Franziska Gritsch, ammonta a 30 punti.

La 25ma nella classifica di specialità, l’elvetica Eliane Christen, è a quota 44 punti, ed è su di lei che dovrà fare la corsa, nella prova svedese l’altra azzurra Lara Della Mea, attualmente 28ma in graduatoria a quota 34: l’italiana dovrà arrivare almeno tra le prime 20 per sperare nella qualificazione alle Finali.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM FEMMINILE

1 385116 LJUTIC Zrinka CRO 489 40 29 40 100 100 – 100 80

2 516562 RAST Camille SUI 39 45 60 100 50 50 100 45 – 450

3 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 105 80 36 29 60 29 50 50 50 384

4 516280 HOLDENER Wendy SUI 115 15 50 80 40 80 80 – 29 374

5 206355 DUERR Lena GER 132 60 45 50 80 – 26 60 36 357

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 163 100 100 – – – – 26 100 326

7 506399 HECTOR Sara SWE 184 12 32 22 45 40 60 80 14 305

8 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 208 50 16 80 – 60 36 7 32 281

9 516528 MEILLARD Melanie SUI 215 36 26 45 36 45 45 36 5 274

10 805009 COLTURI Lara ALB 259 – 80 32 18 20 20 40 20 230

11 539909 MOLTZAN Paula USA 306 32 40 – – 11 40 – 60 183

12 565463 SLOKAR Andreja SLO 321 – 22 26 29 36 – 29 26 168

13 56253 HUBER Katharina AUT 336 – 22 20 26 24 16 32 13 153

14 507325 OEHLUND Cornelia SWE 353 14 18 7 15 15 22 – 45 136

15 56315 TRUPPE Katharina AUT 355 12 – 24 20 32 – 24 22 134

16 507168 AICHER Emma GER 356 29 – – 32 – 32 – 40 133

17 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN 368 26 24 36 7 – 24 – 4 121

18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 373 – 7 18 16 18 29 12 16 116

19 198176 LAMURE Marie FRA 389 24 – 14 11 26 – 13 12 100

20 565491 DVORNIK Neja SLO 404 16 12 13 – 14 10 14 6 85

21 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 410 18 – 10 14 – 6 22 9 79

22 299699 PETERLINI Martina ITA 417 14 11 – – 7 12 16 12 72

23 198177 BRECHE Clarisse FRA 424 22 8 5 8 4 18 – – 65

24 107798 NULLMEYER Ali CAN 432 – 13 – – – – 20 24 57

25 516553 CHRISTEN Eliane SUI 445 – – – 22 16 – 6 – 44

26 56392 GRITSCH Franziska AUT 447 – – 6 24 12 – – – 42

27 565401 BUCIK JOGAN Ana SLO 452 9 – – 10 – – 10 8 37

28 516619 HOEPLI Aline SUI 455 – – 16 – – 7 11 – 34

28 6295075 DELLA MEA Lara ITA 455 – – – – – 15 9 10 34

30 6536392 HURT A J USA 456 – – – 13 – – – 20 33

31 197616 ALPHAND Estelle SWE 457 – 14 – – 5 13 – – 32

32 516284 GISIN Michelle SUI 459 7 – 12 – 3 8 – – 30

33 155728 DUBOVSKA Martina CZE 460 – 9 – 12 8 – – – 29

34 56367 GALLHUBER Katharina AUT 461 6 15 – – – – – 7 28

34 198215 POGNEAUX Chiara FRA 461 – 5 11 6 6 – – – 28

36 385096 POPOVIC Leona CRO 463 20 6 – – – – – – 26

36 107747 SMART Amelia CAN 463 8 – – 4 – 14 – – 26

38 56550 HOERHAGER Lisa AUT 465 – – 9 – – – 15 – 24

39 6536171 HENSIEN Katie USA 467 – – – – 22 – – – 22

40 355061 HILZINGER Jessica GER 469 – – 8 – 10 – – 2 20

41 198164 CHEVRIER Marion FRA 471 – – – – – – 18 – 18

42 426193 STJERNESUND Th. NOR 472 – – – 9 – – 8 – 17

43 6296778 COLLOMB Giorgia ITA 474 – – 15 – – – – – 15

43 6295165 ROSSETTI Marta ITA 474 – – – – – – – 15 15

43 516783 MAECHLER Janine SUI 474 – – – 5 10 – – – 15

46 516426 STOFFEL Elena SUI 476 – – – – 13 – – – 13

47 6535773 O BRIEN Nina USA 478 – – – – – 11 – – 11

48 555072 GERMANE Dzenifera LAT 479 10 – – – – – – – 10

48 6296075 SOLA Beatrice ITA 479 – 10 – – – – – – 10

50 198253 McFARLANE Caitlin FRA 480 – – – – – 9 – – 9

51 516504 DANIOTH Aline SUI 485 – – – – – – – 4 4

52 307493 ANDO Asa JPN 488 – – – – – – – 1 1

WCSL SLALOM FEMMINILE

1 516562 RAST Camille SUI 45 60 100 50 50 100 45 100 – 290 237 550 603

2 385116 LJUTIC Zrinka CRO 40 29 40 100 100 – 100 29 80 321 263 518 576

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 100 100 – – – – 26 45 100 830 679 371 522

4 516280 HOLDENER Wendy SUI 15 50 80 40 80 80 – 80 29 321 263 454 512

5 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 80 36 29 60 29 50 50 60 50 325 266 444 503

6 206355 DUERR Lena GER 60 45 50 80 – 26 60 32 36 508 416 389 481

7 506399 HECTOR Sara SWE 12 32 22 45 40 60 80 – 14 339 277 305 367

8 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 50 16 80 – 60 36 7 – 32 395 323 281 353

9 516528 MEILLARD Melanie SUI 36 26 45 36 45 45 36 – 5 187 153 274 308

10 539909 MOLTZAN Paula USA 32 40 – – 11 40 – 50 60 237 194 233 276

11 805009 COLTURI Lara ALB – 80 32 18 20 20 40 – 20 86 70 230 246

12 565463 SLOKAR Andreja SLO – 22 26 29 36 – 29 40 26 114 93 208 229

13 56253 HUBER Katharina AUT – 22 20 26 24 16 32 18 13 272 223 171 220

14 56315 TRUPPE Katharina AUT 12 – 24 20 32 – 24 36 22 200 164 170 206

15 507325 OEHLUND Cornelia SWE 14 18 7 15 15 22 – 24 45 52 43 160 169

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR – 7 18 16 18 29 12 – 16 179 146 116 149

17 507168 AICHER Emma GER 29 – – 32 – 32 – – 40 53 43 133 143

18 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN 26 24 36 7 – 24 – – 4 84 69 121 136

19 198176 LAMURE Marie FRA 24 – 14 11 26 – 13 22 12 60 49 122 133

20 565491 DVORNIK Neja SLO 16 12 13 – 14 10 14 – 6 159 130 85 114

21 516284 GISIN Michelle SUI 7 – 12 – 3 8 – – – 418 342 30 106

22 107798 NULLMEYER Ali CAN – 13 – – – – 20 – 24 246 201 57 102

23 299699 PETERLINI Martina ITA 14 11 – – 7 12 16 – 12 116 95 72 93

24 705423 VLHOVA Petra SVK – – – – – – – – – 505 413 – 92

25 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 18 – 10 14 – 6 22 – 9 40 33 79 86

26 198177 BRECHE Clarisse FRA 22 8 5 8 4 18 – – – 21 17 65 69

27 6295075 DELLA MEA Lara ITA – – – – – 15 9 20 10 37 30 54 61

28 385096 POPOVIC Leona CRO 20 6 – – – – – – – 183 150 26 59

29 56367 GALLHUBER Katharina AUT 6 15 – – – – – – 7 162 133 28 57

30 56392 GRITSCH Franziska AUT – – 6 24 12 – – – – 72 59 42 55

31 198164 CHEVRIER Marion FRA – – – – – – 18 26 – 39 32 44 51

31 565401 BUCIK JOGAN Ana SLO 9 – – 10 – – 10 – 8 79 65 37 51

33 155728 DUBOVSKA Martina CZE – 9 – 12 8 – – – – 113 92 29 50

34 198215 POGNEAUX Chiara FRA – 5 11 6 6 – – – – 110 90 28 48

35 6536392 HURT A J USA – – – 13 – – – – 20 66 54 33 45

36 516553 CHRISTEN Eliane SUI – – – 22 16 – 6 – – – – 44 44

37 6295165 ROSSETTI Marta ITA – – – – – – – 16 15 67 55 31 43

38 107747 SMART Amelia CAN 8 – – 4 – 14 – – – 64 52 26 38

39 197616 ALPHAND Estelle SWE – 14 – – 5 13 – – – 27 22 32 37

40 555072 GERMANE Dzenifera LAT 10 – – – – – – – – 145 119 10 36

41 516619 HOEPLI Aline SUI – – 16 – – 7 11 – – – – 34 34

42 426193 STJERNESUND Th. NOR – – – 9 – – 8 – – 62 51 17 28

43 56550 HOERHAGER Lisa AUT – – 9 – – – 15 – – 10 8 24 26

44 355061 HILZINGER Jessica GER – – 8 – 10 – – – 2 16 13 20 23

45 6536171 HENSIEN Katie USA – – – – 22 – – – – – – 22 22

46 516426 STOFFEL Elena SUI – – – – 13 – – – – 34 28 13 19

47 6296778 COLLOMB Giorgia ITA – – 15 – – – – – – – – 15 15

47 516783 MAECHLER Janine SUI – – – 5 10 – – – – – – 15 15

49 516530 GOOD Nicole SUI – – – – – – – – – 79 65 – 14

50 516504 DANIOTH Aline SUI – – – – – – – – 4 52 43 4 13

51 6535773 O BRIEN Nina USA – – – – – 11 – – – – – 11 11

52 6296075 SOLA Beatrice ITA – 10 – – – – – – – – – 10 10

52 198253 McFARLANE Caitlin FRA – – – – – 9 – – – 5 4 9 10

54 426187 LYSDAHL Kristin NOR – – – – – – – – – 51 42 – 9

54 426043 TVIBERG Maria Therese NOR – – – – – – – – – 52 43 – 9

56 56344 SPORER Marie-Therese AUT – – – – – – – – – 33 27 – 6

56 405172 WESTHOFF Bianca Bakke NOR – – – – – – – – – 33 27 – 6

58 426285 MAARSTOEL Andrine NOR – – – – – – – – – 26 21 – 5

59 307493 ANDO Asa JPN – – – – – – – – 1 4 3 1 2

59 299939 LORENZI Lucrezia ITA – – – – – – – – – 10 8 – 2

59 299822 TSCHURTSCHENTH. ITA – – – – – – – – – 13 11 – 2

62 297601 BRIGNONE Federica ITA – – – – – – – – – 4 3 – 1

62 56217 BRUNNER Stephanie AUT – – – – – – – – – 3 2 – 1

62 45423 HOFFMAN Madison AUS – – – – – – – – – 6 5 – 1

62 539927 LAPANJA Lila SLO – – – – – – – – – 4 3 – 1