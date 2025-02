Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell 2025: orari, tv, streaming. In programma 2 discese e 1 superG

Dopo la tre giorni di gare al Sestriere, la Coppa del Mondo femminile si sposta in Norvegia per una settimana dedicata completamente alla velocità. A Kvitfjell si comincia già il mercoledì con la prima prova cronometrata, per un programma davvero molto intenso visto che si terranno due discese libere venerdì e sabato, con il superG poi la domenica.

La sfida per la classifica generale tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami ha subito una svolta importante al Sestriere grazie alla doppia vittoria dell’azzurra in gigante. La valdostana ha portato così il proprio vantaggio a 190 punti sull’elvetica, con Gut-Behrami che si gioca praticamente tutto proprio in questo fine settimana norvegese.

In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che proprio in Norvegia cerca di tornare alla vittoria e potrebbe anche risultare un’alleata importante di Brignone, con la bergamasca che potrebbe anche togliere punti importanti alla stessa Gut-Behrami.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Kvitfjell, valide per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO KVITFJELL 2025

Mercoledì 26 Febbraio

10.30 Prima prova discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Giovedì 27 Febbraio

10.30 Seconda prova discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Venerdì 28 Febbraio

10.30 Discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Sabato 1 Marzo

10.30 Discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

Domenica 2 Marzo

10.30 SuperG femminile Kvitfjell (Norvegia)

GARE KVITFJELL 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.