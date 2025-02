WEC, Ferrari n. 50 in vetta a 4h dalla fine della 1812km del Qatar

Miguel Molina è attualmente il leader della 1812km Qatar a bordo della Ferrari n. 50. Lo spagnolo conduce le danze a Lusail davanti alla Ferrari privata n. 83 AF Corse di Phil Hanson ed alla Toyota n. 7 di Nyck De Vries a quattro ore dalla conclusione del primo atto del FIA World Endurance Championship.

Ferrari ha provato a controllare le danze con entrambe le auto anche nella seconda parte dell’evento. La Rossa n. 51 ha però subito due sanzioni in successione, una per aver infranto le regole in regime di Virtual SC ed una per il superamento del limite di velocità in pit lane.

Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi hanno ceduto quindi la vetta alla gemella n. 50 di Antonio Fuoco, spinto in testacoda dalla BMW n. 15 di Dries Vanthoor. Il belga, doppiato, ha toccato l’italiano, l’episodio ha automaticamente concesso la leadership alla Ferrari 499P n. 83 AF Corse del britannico Phil Hanson.

La 499P privata di AF Corse ha gestito in scioltezza la corsa fino a 5 ore dalla conclusione quando i commissari hanno chiamato in pista nuovamente la Virtual SC per ripulire il tracciato da alcuni detriti presenti lungo il tracciato lasciati dalla Porsche 963 n.99 Proton Competition.

La Ferrari n. 83 di Hanson e la 499P ufficiale n. 50 di Miguel Molina hanno gestito la ripartenza con un minimo margine nei confronti delle due Toyota di Nyck De Vries (n. 7) e Ryo Hirakawa (n. 8). Lo spagnolo ha passato il giovane inglese nel traffico, la 499P n. 50 ufficiale è ora al comando.

Le quattro auto restano racchiuse in pochi secondi a quattro ore dal termine della lunga giornata d’azione in quel di Lusail. Segue la BMW n. 20 e la Cadillac Hertz Team JOTA n. 12, in rimonta dopo il contatto con l’auto gemella n. 38 e la relativa penalità.

7ma piazza, nonostante una nuova sanzione da scontare alla prossima sosta per aver passato un rivale oltre i limiti della pista, per la Ferrari n. 51, attualmente presente davanti all’Alpine n. 36, la Peugeot n. 93 e la BMW n. 15.

In LMGT3, invece, resta immutata la leadership a favore della McLaren 720S GT3 EVO n. 95 United Autosports di Marino Sato. Il giapponese, dopo aver ereditato il volante dall’autore della pole Sean Gelael, precede la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Daniel Juncadella e l’auto gemella n. 59 di Sébastien Baud.

Sesto posto virtuale dopo una lunga permanenza in zona podio, invece, per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Kelvin van der Linde ha ereditato il volante da Valentino Rossi, il sudafricano paga attualmente una trentina di secondi dalla vetta.