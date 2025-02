F1, George Russell svetta nel day-3 dei test a Sakhir. Ferrari rimandata

È stato George Russell il migliore della terza e ultima giornata di prove libere dei test di F1 in Bahrain. Il pilota della Mercedes ha stampato il tempo di 1:29.545 nelle ultime fasi della sessione a Sakhir, precedendo il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), di 0.021 e la Williams dell’anglo-thailandese Alexander Albon.

La W16 si è dimostrata particolarmente performante sul giro secco e Russell ha voluto ribadire il concetto, mentre nelle simulazioni sul passo gara la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (4° a 0.395) ha un po’ replicato quanto di buono aveva mostrato Lando Norris ieri: una costanza di rendimento impressionante, su tempi notevolissimi. Verstappen, in tutto questo, è riuscito a trovare la quadra dopo tanta fatica e i suoi riscontri sia in configurazione da qualifica che sulla durata sono stati più che buoni. Tradotto: il campione del mondo in carica c’è con la sua RB21.

Discorso un po’ diverso per la Ferrari. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono andati in cerca di un bilanciamento che nei fatti non hanno trovato come avrebbero voluto. Il britannico si è classificato in sesta posizione a 0.800, preceduto anche dall’Alpine del francese Pierre Gasly (5° a 0.495) girando nella sessione pomeridiana.

Il monegasco, che ha girato al mattino, ha concluso nell’overall in nona posizione (+1.266), immediatamente davanti a Kimi Antonelli (Mercedes), decimo a 1.398 e anche lui impegnato dalle 08.00 alle 12.00 italiane. Da Maranello hanno fatto sapere che il cronometro non fosse al centro dell’attenzione, ma resta il fatto che ci sono dei problemi da risolvere e non possono essere ignorati.

RISULTATI E CLASSIFICA F1 TEST BAHRAIN 2025 DAY3