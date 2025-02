F1, Andrea Kimi Antonelli: “Soddisfatto del lavoro svolto. Ora testa a Melbourne. Il sogno? Una top6”

Andrea Kimi Antonelli conclude la sua tre-giorni di test di Sakhir (Bahrein) riservati alla Formula Uno con la consapevolezza di aver mosso i primi passi stagionali nel migliore dei modi e, a questo punto, tutta la concentrazione è sulla gara d’esordio di Melbourne in vista del Gran Premio d’Australia del prossimo 16 marzo.

Il miglior tempo del Day-3 sulla pista di Sakhir porta la firma di George Russell (Mercedes) in 1:29.545 con 21 millesimi di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull) mentre è terzo Alexander Albon (Williams) a 105. Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 395 millesimi, quinta per Pierre Gasly (Alpine) a 495, mentre è sesto Lewis Hamilton (Ferrari) a 8 decimi esatti. Settimo Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 952 millesimi, ottavo Esteban Ocon (Haas) a 1.183, nono Charles Leclerc (Ferrari) a 1.266, mentre chiude la top10 proprio Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.343.

Al termine della sua giornata di lavoro il pilota bolognese ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Cosa penso? Che sia surreale che il mio prossimo impegno sarà il weekend di gara di Melbourne – sorride – Che voto posso dare alla mia preparazione per l’esordio? Direi un 7.5. Mi sento pronto ma so che c’è ancora tanto da fare. Devo ancora capire bene le gomme e, soprattutto, il loro utilizzo nel giro di qualifica. Quando, ovvero, la finestra di utilizzo è più ristretta. Non solo, anche sui long run devo ancora migliorare. Ad ogni modo mi sono sentito bene in macchina. Oggi le condizioni erano molto diverse rispetto a ieri con più caldo e più vento. Il grip era limitato e ho capito molte cose”.

A questo punto come parte la Mercedes nel gruppo di testa? “Penso sia difficile da dire al momento. Per quanto visto anche oggi siamo forti sul time attack, ma non sappiamo il lavoro che hanno svolto gli avversari. Ad ogni modo sembra che la McLaren possa essere li punto di riferimento per ora”.

A livello personale sembra che il pilota classe 2006, invece, abbia le idee molto più chiare: “Io scendo sempre in pista con la mentalità di puntare alla vittoria ma, ovviamente, sono molto realista e so che sono solamente alla prima gara della mia carriera in Formula Uno. Anche per questo firmerei per una top6 a Melbourne, una pista che adoro”.