WEC, 1812km Qatar dopo tre ore: Ferrari detta legge, clamoroso errore in casa Cadillac

Ferrari detta il passo dopo le prime tre ore della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship 2025. Antonio Giovinazzi precede Antonio Fuoco, l’auto n. 51 e la vettura n. 50 svettano sulla Ferrari 499P privata n. 83 AF Corse del cinese Yifei Ye. Lexus controlla la scena in GT, podio provvisorio per la BMW n. 46 WRT che tra poco vedrà al volante anche Valentino Rossi

Ferrari ha iniziato nel migliore dei modi la stagione dominando le prime due ore senza problemi. L’inglese James Calado (n. 51) ed il danese Nicklas Nielsen (n. 50) hanno allungato in pochi giri sulla concorrenza, capitanata dalla BMW n. 15 di Kevin Magnussen e della Cadillac n. 38 Hertz Team JOTA di Earl Bamber.

Il neozelandese, dopo un contatto con una LMGT3 ed un testacoda mentre provava ad impensierire la BMW dell’ex pilota di F1, ha saputo recuperare terreno riportandosi con forza nella parte alta della graduatoria alle spalle delle Ferrari. BMW si è messa all’inseguimento con l’auto n. 20, mentre è da segnalare qualche piccolo problema dopo un breve Full Course Yellow (FCY) per la BMW n. 15 ed una foratura che ha costretto la Porsche n. 5 ufficiale a cambiare strategia sin da subito.

Il primo importante colpo di scena è arrivato dopo il 70mo giro con l’inserimento di una breve Virtual SC in seguito all’uscita di pista della Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx. Le Cadillac si sono ritrovate automaticamente davanti alle Ferrari, le V-Series.R hanno effettuato la sosta ai box in regime di bandiera gialla a differenza delle 499P ufficiali.

Jenson Button (n. 38) ed Alex Lynn (n. 12) hanno quindi preceduto Antonio Giovinazzi (n. 51) ed Antonio Fuoco (n. 50) alla ripartenza, una situazione provvisoria che è presto cambiata. L’ex campione del mondo di F1 ha gestito la ripartenza prima di essere tamponato dal compagno di squadra.

Il n. 38 ha frenato improvvisamente tradendo il connazionale che si collocava in seconda piazza. Le due auto sono rientrate in pit road per le dovute riparazioni, la direzione gara ha richiamato in pista la Safety Car per ripulire il tracciato dai tanti detriti presenti.

Ferrari ha automaticamente ripreso la prima, la seconda ed anche la terza piazza con la 499P privata n. 83 AF Corse. La Cadillac n. 12, invece, è rimasta nel giro del leader nonostante due pit stop extra per riparare la parte anteriore.

Tre Ferrari regnano quindi a Lusail precedendo la BMW n. 20 e la Toyota n. 8, presente in ultima piazza al via. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi minuti, la Ferrari n. 51 di Giovinazzi è infatti sotto investigazione per un’ipotetica infrazione in regime di Virtual SC e per un sorpasso all’esterno dei limiti della pista in curva 1. Segue l’Alpine n. 36, la Toyota n. 7, la Porsche n. 5, l’Alpine n. 35 e la BMW n. 15, mentre le Peugeot sono provvisoriamente out dalla Top10.

In LMGT3 comanda Lexus ed Akkodis ASP con il rookie tedesco Finn Gehrsitz al volante. Il Silver Driver legato da quest’anno alla compagine francese prova a continuare l’ottimo lavoro svolto all’inizio da Arnold Robin, perfetto a beffare in due occasioni distinte le McLaren di United Autosports.

L’auto inglese n. 59 di James Cottingham tiene si colloca provvisoriamente davanti alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde. Il primo citato è virtualmente a podio davanti alla Ford Mustang GT3 n. 77 Proton Competition ed alla Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse.