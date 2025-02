Vuelta a Andalucia 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Pidcock insegue il secondo successo stagionale

Si intensifica il ritmo delle corse di inizio stagione nelle quali i corridori si cimentano per rifinire al meglio la propria condizione. Appuntamento immancabile del calendario è la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, competizione che quest’anno festeggia l’edizione numero settantuno. La corsa si articola in cinque tappe per una distanza complessiva di 820.3 chilometri con partenza, mercoledì 19 febbraio, da Torrox e conclusione, domenica 23 febbraio, a La Línea de la Concepción. Tra le novità proposte dagli organizzatori l’inserimento del Chilometro de Oro, classifica parziale che assegnerà bonus che regaleranno secondi preziosi ai corridori che transiteranno per primi su questi traguardi. Tra i numerosi corridori al via spiccano lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team, l’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team , già vincitore dell’AlUla Tour , il belga Maxim Van Gils della Red Bull – BORA – hansgrohe (WT) ed il connazionale Tim Welles della UAE Team Emirates – XRG . L’Italia punta su Giovanni Aleotti della Red Bull – BORA – hansgrohe.

IL PERCORSO E LE TAPPE DELLA VUELTA A ANDALUCIA

Mercoledì 19 febbraio, prima tappa: Torrox- Cueva de Nerja (162,6 km)

Si parte da Torrox e si affrontano ben cinque salite per un percorso movimentato che promette scintille e la definizione di una classifica abbastanza indicativa sui rapporti di forza tra gli uomini candidati alla vittoria finale. La salita dell’Alto de Frigiliana, situata a meno di venti chilometri dal traguardo, sarà il trampolino di lancio verso l’arrivo di Cueva de Nerja.

Giovedì 20 febbraio, seconda tappa: Alcaudete- Torredelcampo (133,2 km)

La carovana prende il via da Alcaudete e affronta un percorso movimentato con tre salite. L’Alto del Castillo de Locubin e due volte l’Alto di Los Villares lanceranno i corridori verso il traguardo di Torredelcampo, breve ed impegnativo strappo di 1,2 chilometri con una pendenza media dell’8,6%.

Venerdì 21 febbraio, terza tappa Arjona- Pozoblanco(162,1 km)

Si parte da Arjona e si arriva a Pozoblanco in una giornata che propone come ostacolo più impegnativo l’Alto de Españares. Il percorso disegnato apre la strada al possibile arrivo allo sprint o all’azione degli attaccanti di giornata in cerca della gloria di un successo parziale. Al chilometro 145 ci sarà il traguardo valido per il Chilometro d’Oro.

Sabato 22 Febbraio, quarta tappa Cordoba- Alhaurín de la Torre(194,3 km)

Il gruppo si sposta da Cordoba ad Alhaurin de la Torre per la tappa più lunga della corsa. Il disegno del tracciato potrebbe favorire l’azione da lontano di chi prova a cogliere la vittoria di tappa. Da seguire con attenzione il traguardo di Antequera, valido per la classifica del Chilometro d’Oro.

Domenica 23 Febbraio quinta tappa Benahavis- La Línea de la Concepción(168,1 km)

Due le asperità da affrontare per il gran finale. Il Puerto del Madrono, di prima categoria, e il Puerto del Espino, di terza categoria. Le due salite sono però situate lontano dal traguardo, motivo per il quale non si può escludere un arrivo a ranghi compatti con la conclusione in volata.