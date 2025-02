Volta ao Algarve 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Occhi puntati su Vingegaard e Roglic

Dal 19 al 23 febbraio torna l’appuntamento con la Volta ao Algarve. La corsa a tappe portoghese si articolerà in 5 tappe e si concluderà con la cronometro di domenica, grande novità dell’edizione 2025. Tanti corridori al via, tra i quali Primoz Roglic, Jonas Vingegaard ed il ritorno di Wout Van Aert. Occhi puntati, in chiave Italia, su Antonio Tiberi e Filippo Ganna.

La prima frazione in programma mercoledì 19 febbraio partirà da Portimão e si concluderà a Lagos dopo 192.2 chilometri non totalmente pianeggianti. L’unica salita presente, il Nave con 5.4 chilometri al 4,4% di pendenza media, non sembra poter essere decisiva ai fini della vittoria della tappa, che probabilmente si chiuderà con una volata.

Già dalla seconda tappa, avremo indicazioni importanti sulle condizioni dei grandi scalatori. Il percorso da Lagos si concluderà con l‘Alto de Foia che, con i suoi 8.5 chilometri al 5% di pendenza media, potrebbe creare i primi distacchi nella classifica generale. I 177.6 chilometri prevedono, prima della salita finale, anche altri 4 GPM, tre dei quali di terza categoria, che potrebbero pesare sulle gambe dei corridori in virtù dell’ascesa conclusiva.

Terza tappa che lascia ancora spazio ai velocisti con l’arrivo dopo 183.5 chilometri a Tavira. L’unica difficoltà della giornata è rappresentata dalla salita del Mercador (6.2 km al 4,4% di pendenza media), posta a circa 90 chilometri dal traguardo finale. La frazione più interessante di questa Volta ao Algarve 2025 è sicuramente la quarta, che partirà da Albufeira e si chiuderà a Faro. Il percorso, soprattutto nei 50 chilometri finali, propone una serie di saliscendi con tre GPM ravvicinati che potrebbero infuocare l’arrivo.

La novità della Volta ao Algarve 2025 è la cronometro conclusiva di 19,6 chilometri che partirà da Salir. La prova a tempo, dopo 17 chilometri lineari, si concluderà con l’ascesa finale verso l’Alto do Malhao, con gli ultimi 2.1 chilometri ad una pendenza media del 9,3%. Non è da escludere, perciò, che la Volta si deciderà proprio con questa cronometro finale, visto l’arrivo così duro in salita.