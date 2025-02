Volta ao Algarve 2025: la startlist e chi parteciperà. C’è Antonio Tiberi con Vingegaard e Roglic

Edizione eccezionale per la Volta ao Algarve. La classica corsa a tappe portoghese che scatterà mercoledì 19 febbraio vede al via infatti un parterre di stelle impressionanti: da Wout van Aert a Jonas Vingegaard, passando per Primoz Roglic e Joao Almeida, fino ad arrivare a Biniam Girmay e Julian Alaphilippe. In casa Italia c’è grande attesa nel vedere all’opera Antonio Tiberi, pronto alla stagione della consacrazione, al via anche Filippo Ganna che cerca la condizione in vista delle classiche.

Andiamo a scoprire la startlist completa con tutti i partecipanti.

STARTLIST VOLTA AO ALGARVE 2025

UAE TEAM EMIRATES XRG

1 ALMEIDA Joao

2 CHRISTEN Jan

3 GROSSCHARTNER Felix

4 MORGADO António

5 OLIVEIRA Ivo

6 OLIVEIRA Rui

7 POLITT Nils

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

11 VAN AERT Wout

12 VAN BELLE Loe

13 BENOOT Tiesj

14 KUSS Sepp

15 TULETT Ben

16 VINGEGAARD Jonas

17 KELDERMAN Wilco

SOUDAL QUICK-STEP

21 CATTANEO Mattia

22 GELDERS Gil

23 LAMPAERT Yves

24 SCHACHMANN Maximilian

25 VAN GESTEL Dries

26 VAN WILDER Ilan

27 VANGHELUWE Warre

LIDL-TREK

31 BERNARD Julien

32 GEOGHEGAN HART Tao

33 OOMEN Sam

34 STUYVEN Jasper

35 VACEK Mathias

36 VERONA Carlos

37 SODERQVIST Jakob

RED BULL – BORA – HANSGROHE

41 DENZ Nico

42 ROGLIC Primoz

43 KOCH Jonas

44 TRATNIK Jan

45 LAZKANO LOPEZ Oier

46 MEEUS Jordi

47 WANDAHL Frederik

INEOS GRENADIERS

51 DE PLUS Laurens

52 FOSS Tobias

53 GANNA Filippo

54 JUNGELS Bob

55 WATSON Samuel

56 THOMAS Geraint

57 ARENSMAN Thymen

ALPECIN-DECEUNINCK

61 BAYER Tobias

62 GLIVAR Gal

63 HERMANS Quinten

64 HOLLMANN Juri

65 MEURISSE Xandro

66 VAN TRICHT Stan

67 VERGALLITO Luca

LOTTO

71 BEULLENS Cedric

72 DE BUYST Jasper

73 DE LIE Arnaud

74 DRIZNERS Jarrad Eriks

75 GRIGNARD Sébastien

76 LIVYNS Arjen

77 VAN MOER Brent

GROUPAMA-FDJ

81 ASKEY Lewis

82 CAVAGNA Rémi

83 GREGOIRE Romain

84 KÜNG Stefan

85 LE HUITOUZE Eddy

86 ROCHAS Rémy

87 ROLLAND Brieuc

EF EDUCATION – EASYPOST

91 POWLESS Neilson

92 VALGREN Michael

93 SHAW James

94 HONORÉ Mikkel

95 COSTA Rui

96 MIHKELS Madis

97 ASGREEN Kasper

INTERMARCHÉ – WANTY

101 BRAET Vito

102 GIRMAY Biniam

103 KAMP Alexander

104 REX Laurenz

105 ROTA Lorenzo

106 RUTSCH Jonas

107 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

TEAM PICNIC POSTNL

111 BARDET Romain

112 VAN DEN BROEK Frank

113 COMBAUD Romain

114 DEGENKOLB John

115 EEKHOFF Nils

116 VAN UDEN Casper

117 WELTEN Bram

BAHRAIN VICTORIOUS

121 TIBERI Antonio

122 BRUTTOMESSO Alberto

123 BURATTI Nicolo

124 CARUSO Damiano

125 EULÁLIO Afonso

126 PAASSCHENS Mathijs

127 VAN MECHELEN Vlad

COFIDIS

131 IZAGUIRRE Ion

132 ALLEGAERT Piet

133 BUCHMANN Emanuel

134 FRETIN Milan

135 HERRADA Jesus

136 TEUNS Dylan

137 THOMAS Benjamin

TUDOR PRO CYCLING TEAM

141 ALAPHILIPPE Julian

142 DAINESE Alberto

143 FROIDEVAUX Robin

144 HALLER Marco

145 KELEMEN Petr

146 STORK Florian

147 VOISARD Yannis

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

151 LEITÃO Iúri

152 BOU Joan

153 GONZÁLEZ Abner

154 JOHNSTON Calum

155 OTRUBA Jakub

156 SORARRAIN Gorka

157 STITES Tyler

ANICOLOR/TIEN 21

161 NYCH Artem

162 REIS Rafael

163 SILVA Pedro

164 WOOD Harrison

165 GUERIN Alexis

166 HOLLYMAN Mason

167 FERNANDEZ Ruben

TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA

171 MENESES Leangel

172 BARBIO António

173 SILVA Bruno

174 SANCHEZ Angel

175 MORAIS Francisco

176 MARTINGIL César

177 LINO Guilherme

EFAPEL CYCLING

181 MOREIRA Mauricio

182 ANTUNES Tiago

183 CARVALHO André

184 GRIGOREV Aleksandr

185 FERREIRA António

186 MESA Santiago

187 SILVA Joaquim

FEIRENSE – BEECELER

191 CARVALHO António

192 BORGES José

193 PEREIRA Francisco

194 GONÇALVES Diogo

195 PINHEIRO Ivo

196 ANDRADE Pedro

197 MUNTON Byron

AP HOTELS & RESORTS/ TAVIRA/ SC FARENSE

201 BARBOSA Diogo

202 SALGUEIRO Carlos

203 SILVA Afonso

204 CAMPOS Francisco

205 LASA Ailetz

206 PINTO Diogo

207 BICHO Jose

GI GROUP HOLDING – SIMOLDES – UDO

211 BUSTAMANTE Adrian

212 GUAVITA Cesar

213 CARVALHO Rui

214 GONÇALVES Gaspar

215 VALLS Miquel

216 CAMPOS Noah

217 RIBEIRO André

CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS /MARCOS CAR

221 DUARTE Emanuel

222 LEAÇA Gonçalo

223 MONTEZ Alexandre

224 NARCISO Diogo

225 DOMINGUES Duarte

226 OLIVEIRA João

227 NUNES Hugo

AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ

231 TIVANI Nicolas

232 CONTTE Tomas

233 DOMINGUEZ David

234 DEL PINO Jesus

235 OYARZUN Carlos

236 LEAL Cláudio

237 GALVEZ LOPEZ Jorge

RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA

241 LOPES Lucas

242 LEAL Tiago

243 GONÇALVES Hélder

244 MARTINS João

245 FONTE César

246 ROTA RUS Raul

247 DURÃES Rafael