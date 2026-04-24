Classifica Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari riporta l’Italia in trionfo dopo 13 anni! Pozzovivo fuori dai 10

Giulio Pellizzari ha vinto il Tour of the Alps 2026, salendo sul gradino più alto con la maglia verde al termine delle cinque frazioni andate in scena sulle strade di Trentino-Alto Adige e Tirolo nel corso di questa settimana. Il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha conquistato la sua prima affermazione in carriera in una piccola corsa a tappe, durante la quale ha tra l’altro alzato le braccia al cielo in due occasioni: martedì pomeriggio imponendosi in uno sprint ristretto dopo aver regalato spettacolo sull’ascesa della Val Martello e oggi in solitaria sul traguardo di Bolzano.

Il 22enne marchigiano, che lo scorso anno firmò il suo primo sigillo da professionista in una tappa della Vuelta di Spagna, ha attaccato nel cuore della salita di Montoppio, il cui GPM era posto a diciassette chilometri dall’arrivo. La giovane promessa del ciclismo tricolore ha fatto selezione nei confronti dell’olandese Thymen Arensman e del colombiano Egan Bernal, con cui era in lotta per la graduatoria generale: è transitato in prima posizione al traguardo volante di Oberglaning e si è meritato sei secondi di abbuono, è passato solo in vetta e poi si è scatenato in discesa, meritandosi tappa e classifica.

Giulio Pellizzari è diventato il primo ciclista italiano a vincere il Tour of the Alps, da quando questa competizione ha cambiato nome nel 2017 (in precedenza era il Giro del Trentino, conquistato per l’ultima volta da Vincenzo Nibali nel 2013). Grandi sorrisi per il nostro portacolori, che si lancia così con grandissimo ottimismo verso il Giro d’Italia: la Corsa Rosa scatterà il prossimo 8 maggio (mancano due settimane esatte) e l’azzurro ha tutte le carte in regola per puntare al podio.

Il marchigiano ha tagliato il traguardo di Bolzano con un margine di 30 secondi nei confronti di Bernal, Arensman e Storer. Giulio Pellizzari ha vinto il Tour of the Alps con un vantaggio di 40” sul colombiano Egan Bernal e 50” sull’olandese Thymen Arensman, mentre l’australiano Michael Storer ha chiuso in quarta posizione a 1’09”. Di seguito la classifica finale del Tour of the Alps 2026.

CLASSIFICA FINALE TOUR OF THE ALPS 2026

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 250 150 16″ 19:01:52

2 3 ▲1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 170 110 10″ 0:40

3 2 ▼1 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 140 90 6″ 0:50

4 10 ▲6 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 120 80 2″ 1:09

5 6 ▲1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 100 70 1:45

6 7 ▲1 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 80 60 1:55

7 8 ▲1 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 70 55 ,,

8 12 ▲4 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 60 50 2″ 1:59

9 4 ▼5 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 50 45 4″ 2:51

10 13 ▲3 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 40 40 3:11

11 17 ▲6 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 30 36 3:34

12 23 ▲11 Gee-West Derek Lidl – Trek 20 32 3:59

13 14 ▲1 Svestad-Bårdseng Embret INEOS Grenadiers 10 28 4:56

14 11 ▼3 Pozzovivo Domenico Solution Tech NIPPO Rali 10 24 5:27

15 9 ▼6 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber 10 20 6:07

16 16 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 6 16 6:32

17 24 ▲7 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 6 14 2″ 7:07

18 21 ▲3 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 6 12 7:36

19 5 ▼14 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 6 10 4″ 8:05

20 15 ▼5 Stüssi Colin Team Vorarlberg 6 8 8:44

21 18 ▼3 Porter RudyTeam Jayco AlUla 6 6 8:48

22 20 ▼2 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 6 4 6″ 8:49

23 29 ▲6 Dina Márton MBH Bank CSB Telecom Fort 6 3 8:52

24 22 ▼2 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 6 2 9:04

25 25 – Oomen Sam Lidl – Trek 6 1 4″ 9:31

26 26 – Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 5 9:35

27 28 ▲1 Covili Luca Bardiani CSF 7 Saber 5 14:49

28 34 ▲6 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 16″ 14:57

29 37 ▲8 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 5 16:31

30 27 ▼3 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 5 4″ 17:12

31 30 ▼1 Garibbo Nicolò Team UKYO 3 17:23

32 32 – Gruszczyński Filip MBH Bank CSB Telecom Fort 3 18:17

33 42 ▲9 Jasch Lennart Tudor Pro Cycling Team 3 16″ 20:25

34 46 ▲12 Quinn Sean EF Education – EasyPost 3 20:55

35 43 ▲8 Øxenberg Peter INEOS Grenadiers 3 21:19

36 31 ▼5 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 3 22:33

37 33 ▼4 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3 23:17

38 36 ▼2 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 3 23:25

39 38 ▼1 Vanhuffel Matteo Team Picnic PostNL 3 23:55

40 35 ▼5 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 3 25:18

41 40 ▼1 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 27:08

42 45 ▲3 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 30:21

43 48 ▲5 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 31:37

44 52 ▲8 Cretti Luca MBH Bank CSB Telecom Fort 32:07

45 50 ▲5 Hofbauer Philipp Team Vorarlberg 33:18

46 44 ▼2 Kepplinger Rainer Bahrain – Victorious 33:26

47 49 ▲2 Cattani Alessandro Italy 34:00

48 47 ▼1 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 34:44

49 41 ▼8 De Cassan Davide Italy 35:33

50 57 ▲7 Iacomoni Federico Team UKYO 4″ 39:00

51 53 ▲2 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 39:33

52 56 ▲4 Dati Tommaso Team UKYO 16″ 42:05

53 51 ▼2 Zoidl Riccardo Austria 42:16

54 55 ▲1 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 43:02

55 60 ▲5 Vesco Leonardo Italy 44:54

56 63 ▲7 Benito Adrián Team Polti VisitMalta 45:20

57 61 ▲4 Stenico Mattia Bardiani CSF 7 Saber 45:24

58 58 – Borremans Kasper Bahrain – Victorious 47:07

59 62 ▲3 Double Paul Team Jayco AlUla 47:20

60 59 ▼1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 47:28

61 65 ▲4 Valent Márk MBH Bank CSB Telecom Fort 53:13

62 70 ▲8 Bessega Gabriele Team Polti VisitMalta 55:51

63 68 ▲5 Pietrobon Andrea Team Polti VisitMalta 56:11

64 64 – Stockwell Oliver Bahrain – Victorious 56:56

65 69 ▲4 Bambagioni Tommaso Italy 58:15

66 71 ▲5 Bais Davide Team Polti VisitMalta 6″ 59:32

67 74 ▲7 Bock Max Red Bull – BORA – hansgrohe 1:03:08

68 73 ▲5 Bertolli Samuel Solution Tech NIPPO Rali 1:04:17

69 75 ▲6 Golliker Joshua EF Education – EasyPost 1:07:31

70 76 ▲6 Benz Benedikt Lidl – Trek 1:09:25

71 77 ▲6 Foss Tobias INEOS Grenadiers ,,

72 81 ▲9 Eckerstorfer Benjamin Austria 1:13:26

73 78 ▲5 Zangerle Emanuel Team Vorarlberg 6″ 1:13:33

74 80 ▲6 Röber Dominik Team Vorarlberg 4″ 1:14:44

75 79 ▲4 van der Meulen Max Bahrain – Victorious 1:16:01

76 83 ▲7 Dirnbauer Josef Austria 4″ 1:17:33

77 87 ▲10 Milesi Nicolas INEOS Grenadiers 1:18:21

78 88 ▲10 Feurstein Kilian Team Vorarlberg ,,

79 86 ▲7 Poschacher Valentin Austria 2″ 1:21:03

80 90 ▲10 D’Amato Andrea Team UKYO 1:21:28

81 91 ▲10 Quaglia Tommaso Italy ,,