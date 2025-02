Volley femminile, Scandicci travolge Chieri in Serie A1: Antropova sugli scudi, secondo posto rafforzato

Scandicci ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-13; 25-20; 25-20) nell’anticipo della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La compagine toscana ha preso il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e ha dominato la contesa con grande disinvoltura, regolando le piemontesi in poco più di un’ora di gioco.

La Savino Del Bene ha incamerato il secondo successo consecutivo in campionato, dove occupa il secondo posto in classifica generale, a -12 dalla capolista Conegliano (già certa del primato al termine della regular season) e a +4 su Milano (domani le meneghine saranno chiamate a rispondere contro Bergamo). Chieri resta in quinta posizione e ora dovrà guardarsi le spalle dai possibili rientri di Busto Arsizio (-5), Bergamo (-7) e Vallefoglia (-7) quando mancano tre turni alla conclusione della stagione regolare.

L’opposto Ekaterina Antropova ha messo a segno 20 punti, affiancata dalle schiacciatrici Camilla Mingardi (10) e Kara Bajema (8). La centrale Ana Carolina Da Silva ha chiuso in doppia cifra (14 punti, 5 muri), spalleggiata in reparto da Linda Nwakalor (9 punti, 4 muri) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Tra le fila di Chieri le migliori sono state Lucille Gicquel (7), Katerina Zakchaiou (8) e Avery Skinner (6).