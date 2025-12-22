Volley, le migliori italiane della X giornata di A1. Antropova completa la sua grande settimana! Si rivede Serena Ortolanu

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 15ª GIORNATA DI SERIE A1

MARINA LUBIAN: L’onda lunga del Mondiale per Club in cui la centrale è stata inserita nel sestetto ideale si fa sentire anche in campionato. Grande partita a Cuneo con 11 punti all’attivo, l’87% in attacco e 4 muri.

PAOLA EGONU: Decisiva l’opposta azzurra nella super sfida della giornata vinta 3-0 da Milano su Chieri. 20 puntin in tre set, il 53% in attacco, 2 ace e 4 muri.

JOSEPHINE OBOSSA: Devastante per due set e non solo. Ci prova fino alla fine a vincere il duello su altissimi livelli con Tolok e sfodera comunque una prestazione da 32 punti con il 52% in attacco, un muro e tre ace.

NICOLE PIOMBONI: Giovani schiacciatrici crescono e bene. Partita di qualità per la campionessa mondiale under 21, che esce nel tie break ma fino a quel momento totalizza 16 punti cul campo de,l Monviso, con il 50% in ricezione, il 40% in attacco, tre ace e tre muri.

EKATERINA ANTROPOVA: Chiude la “sua” settimana, tra Mondiale per Club e contratto in Turchia, con una prestazione super a Perugia: 16 punti, il 50% in attacco, 5 ace e un muro.

GAIA GIOVANNINI: Bella prova della campionessa del mondo che sta tornando dopo una fase non brillantissima sui suoi livelli abituali. 15 punti per lei con il 69% in ricezione, il 45% in attacco e un ace.

SERENA ORTOLANI: Chi si rivede? Non è stata una prima parte di stagione semplice per la ex opposta azzurra che si fa trovare pronta al momento giusto e contribuisce al successo contro Bergamo, non una squadra qualunque per lei, con 15 punti, il 40% in attacco e un muro.