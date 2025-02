Volley femminile, Novara travolge il Maritza Plovdiv e avvicina la semifinale di CEV Cup

Novara ha travolto il Maritza Plovdiv con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-13; 25-19) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. La formazione piemontese ha dominato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, travolgendo la formazione bulgara con il massimo scarto e ipotecando il passaggio del turno: per proseguire la propria avventura continentale, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi dovranno conquistare almeno due set nell’incontro di ritorno in programma tra un paio di settimane in casa delle avversarie, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Le Zanzare hanno faticato a trovare l’allungo risolutore nel primo set e si sono trovate sotto per 18-19, salvo poi ribaltare la situazione con un micidiale rush conclusivo. Le rosablù hanno fatto la differenza già in apertura del secondo parziale, issandosi sul 7-1 e tramortendo le rivali, retrocesse al piano inferiore dopo la fase a gironi della Champions League. Nella terza frazione è servita una grande rimonta da parte di Novara che, sotto 2-8 e 13-16, ha ribaltato la situazione regalandosi il successo e rispettando il pronostico della vigilia.

Prestazione sopra le righe da parte della schiacciatrice Tatiana Tolok (23 punti, 3 ace, 53% in attacco, 50% in ricezione), mentre l’opposto Taylor Mims ha messo a segno 15 punti (2 ace, 50% in fase offensiva) sotto la regia di Francesca Bosio (4 punti), il martello Mayu Ishikawa ha messo a segno 7 punti. Tra le fila del Maritza Plovdiv la migliore è stata Borislava Saykova (13 punti).