Volley femminile, Conegliano rischia la prima sconfitta stagionale. Novara spaventa le Pantere al tie-break

Conegliano ha tremato contro Novara nel big match della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile ed è stata trascinata al tie-break per la prima volta in questo campionato, dopo aver ottenuto diciotto successi per 3-0 e quattro affermazioni per 3-1. Nel corso dell’intera annata agonistica le Pantere avevano giocato soltanto un altro parziale risolutore, ovvero quello vinto in Supercoppa Italiana contro Milano.

La corazzata veneta prolunga la propria imbattibilità dopo aver sudato freddo al PalaIgor al cospetto della baldanzosa formazione piemontese, capace di rimontare da 0-1 e 1-2 prima di cedere dopo oltre due ore di grande battaglia. Conegliano si è imposta con il tempo di 3-2 (25-19; 19-25; 25-23; 19-25; 15-10) e svetta in testa alla classifica generale con 68 punti, le ragazze di coach Daniele Santarelli erano già certe del primo posto in graduatoria al termine della regular season.

Novara ha raccolto un punto prezioso, nei fatti si è garantita almeno la quarta piazza nella stagione regolare e si è portata a -5 da Scandicci e a -1 da Milano (stasera impegnata nel derby lombardo con Bergamo). L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 19 punti, show da parte delle schiacciatrici Zhu Ting (22 punti, 2 muri, 2 ace) e Gabi (21 punti, 4 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz. Al centro hanno giocato Cristina Chirichella (9 punti, 2 muri, 3 ace) e Marina Lubian (3), Monica De Gennaro il libero. A Novara non sono bastate Taylor Mims (21 punti), Sara Bonifacio (14), Maja Aleksic (11) e Mayu Ishikawa (9).