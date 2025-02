Volley, Milano ko in Turchia: serve una grande rimonta per i quarti di Champions League

Milano è stata sconfitta dall’Halkbank Ankara per 3-1 (25-27; 25-16; 25-21; 33-31) nel playoff d’andata della Champions League di volley maschile e ora il sogno di accedere ai quarti di finale della massima competizione europea si complica terribilmente per la formazione lombarda, che sarà obbligata a vincere per 3-0 o 3-1 l’incontro di ritorno in programma tra un paio di settimane di fronte al proprio pubblico e poi a imporsi anche nel golden set di spareggio.

I meneghini, alla loro prima partecipazione a questo torneo, sono stati costretti a disputare questo turno a eliminazione diretta dopo aver chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto e si sono trovati di fronte un avversario decisamente temibile, capace di battere anche Perugia nella fase a gironi. I ragazzi di coach Roberto Piazza sono stati splendidi nel ribaltare il primo set, ma non sono poi riusciti a piazzare il colpo risolutore nella quarta frazione, quando avrebbero potuto trascinare la contesa al tie-break.

Sul 20-23 nel primo parziale, infatti, Reggers si è scatenato con un ace e un vincente. Kaziyski ha trovato un mani-out prezioso dopo un videocheck (24-24), poi Leal ha servito in rete e Reggers ha chiuso i conti. I padroni di casa sono stati decisamente più incisivi nei due set centrali e si sono issati sul 2-1, ma Milano non ha mollato e ha cercato di prolungare la contesa: si è issato sul 10-7, 14-9 e 16-12, ma ha subito pian piano la rimonta fino al pareggio a quota 23.

Gli ospiti hanno avuto cinque set-point non consecutivi, ma non sono riusciti a concretizzali: errori al servizio di Louati e Schnitzer, Leal ne annulla un paio (29-29), Ankara spinge, Kooy si fa sentire e Ma’a regala la vittoria ai vantaggi con un ace. Prestazione di rilievo da parte del bomber Marek Sotola (23 punti) e dello schiacciatore con passaporto italiano Dick Kooy (23 punti, 2 muri, 3 ace), in doppia cifra anche l’altro martello Yoandy Leal (13 punti) sotto la regia di Micah Ma’a. A Milano non è bastato l’opposto Ferre Reggers, unico in doppia cifra con i suoi 19 punti, 9 marcature a testa per Matey Kaziyski e Yacine Louati di banda con Paolo Porro in cabina di regia.