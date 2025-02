Volley, aria d’Europa nella terzultima di Superlega! Fari puntati su Perugia-Milano e Monza-Trento

L’Italia che prova a sbancare l’Europa si trova protagonista di due sfide della terz’ultima giornata di Superlega, in programma nel week-end in arrivo. Perugia, che si prepara ai quarti di Champions con Monza, ospita Milano, che dovrà tentare l’impresa con l’Halkbank Ankara, mentre Monza, ai quarti di Champions ma impegnatissima nella lotta per non retrocedere, affronta Trento, che è ad un passo dalla semifinale della Cev Cup.

La giornata si apre con il confronto tra Vero Volley Monza e Itas Trentino, che si affronteranno alle 20:30 all’OpioquadArena di Monza. Monza, che ha faticato in questa stagione, cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire una classifica che al momento la vede in fondo. D’altro canto, Trentino arriva in buona forma, con l’obiettivo di continuare a lottare per la vetta. Questo match sarà cruciale per entrambe le formazioni, con Trentino che non vuole perdere terreno, mentre Monza spera di accorciare le distanze dalle altre squadre nella lotta per la salvezza.

In contemporanea, Sir Safety Conad Perugia ospita Allianz Milano al PalaBarton di Perugia. La squadra umbra continua a dominare la Superlega e si sta confermando una delle principali favorite per il titolo. Con una rosa di altissimo livello, Perugia mira a mantenere il primato in classifica e a continuare la sua marcia trionfale. Milano, dal canto suo, non vuole lasciare nulla di intentato. Con un buon piazzamento in classifica, la squadra meneghina cercherà di contrastare la forza di Perugia e portare a casa punti preziosi per consolidare la propria posizione tra le prime squadre della Superlega.

In serata, un altro match interessante vedrà protagoniste Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona, che si sfideranno al PalaBancaSport. Piacenza ha avuto un inizio di stagione altalenante, ma vuole a tutti i costi tornare alla vittoria per rimanere nella corsa alle prime posizioni. Verona, invece, con una stagione più equilibrata, cercherà di sfruttare il proprio slancio per ottenere punti fondamentali e avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica.

Nel pomeriggio, Sonepar Padova affronterà Valsa Group Modena al Kioene Arena. La formazione veneta non sta vivendo un momento facile, ma il supporto del pubblico di casa sarà fondamentale per cercare di fare risultato contro una squadra come Modena, che sta attraversando un periodo più turbolento rispetto ai fasti delle stagioni passate. Modena, però, ha le capacità per far valere il proprio blasone e continuare a lottare per un posto nelle prime posizioni.

A Civitanova, la Lube ospiterà Gioiella Prisma Taranto al Eurosuole Forum. Civitanova è una delle formazioni più forti e ha tutte le intenzioni di restare nelle posizioni di vertice, puntando a vincere ogni gara in vista dei playoff. Taranto, d’altro canto, sarà chiamata a una prova difficile ma non impossibile, e cercherà di fare il colpaccio contro una delle squadre più accreditate per la vittoria finale.

Infine, Cisterna Volley si preparerà ad affrontare Yuasa Battery Grottazzolina al Palasport di Cisterna di Latina. Per Cisterna, che si trova nella zona bassa della classifica, ogni punto diventa fondamentale nella lotta per la salvezza. Grottazzolina, pur con un cammino irregolare, avrà l’opportunità di fare risultato e consolidare una posizione tranquilla, mantenendo la distanza dalle zone pericolose della classifica.