Virtus Bologna-Paris oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna torna in campo dopo la sconfitta in casa contro il Partizan Belgrado. Le V nere hanno collezionato la 18esima sconfitta in 25 partite e si confermano alla posizione numero 16 della classifica. Tra le certezze virtussine troviamo Tornik’e Shengelia, autore di una performance da 16 punti, 5 rimbalzi , 8 assist ed il francese Isaia Cordinier 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist contro i serbi.

Il Paris Basketball è la sorpresa di questa Eurolega, settima in classifica con 14 vittorie e 10 sconfitte. Nella giornata precedente i francesi hanno perso 73-90 contro i forti greci dell’Olympiacos, primi in classifica, e sono in cerca di riscatto. La vittoria in trasferta, però, manca proprio dal match contro l‘Olympiacos, vinto al Pireo 90-96.

La squadra bolognese sarà ancora priva di Will Clyburn e Ante Zizic, ai box per infortuni, ma potrà schierare il nuovo acquisto Justin Holiday, arrivato dalla NBA. La Virtus cercherà di ottenere l’ottava vittoria della sua Eurolega, successo che tra le mura amiche manca da quasi un mese, quando la compagine italiana sconfisse il Baskonia 76-74.

Palla a due programmata per le 20:30 alla Segafredo Arena. La Diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204) , con la diretta streaming garantita da SkyGo, Now Tv e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta testuale, per aggiornarvi costantemente su questa sfida di Eurolega.

Guarda la lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e Eurocup su Dazn. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 7 Febbraio

Ore 20:30 Virtus Bologna- Paris- Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-PARIS EUROLEGA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: SkyGo Now Tv, DAZN

Diretta testuale: OA Sport