Basket femminile, Andrea Capobianco: “Tutte le azzurre hanno fatto attenzione a seguire il piano partita”

Il 79-60 con cui l’Italia ha battuto la Germania significa varie cose: primo posto del girone, via ancora aperta per un record di 5-1 e soprattutto speranza di poter migliorare la propria situazione in vista del sorteggio degli Europei femminili, le cui qualificazioni (fittizie per le azzurre) termineranno domenica a Brno contro la Cechia.

Queste le parole di coach Andrea Capobianco al sito della FIP: “Dopo i primi minuti un po’ contratti , abbiamo interpretato questa partita con grande energia e consapevolezza delle nostre qualità: è stato importante il gioco in area della Germania, quando abbiamo trovato certezze in difesa poi abbiamo trovato il ritmo anche in attacco. Queste partite si vincono grazie ai dettagli, da parte di tutte le Azzurre c’è stata attenzione nel seguire il piano partita“.

In buona sostanza, tutto il credo dell’allenatore napoletano, che ha il merito di aver dato la giusta impronta mentale alla sfida, trovando chiavi tutto sommato non dissimili da quelle del confronto di Amburgo di fine 2023, vinto anch’esso con largo margine (17 punti).

Per l’Italia ora ultimi 40 minuti (se saranno 40) in terra ceca, poi i prossimi impegni si avranno dopo la fine della Serie A1, il che porterà la squadra azzurra al girone di Bologna dal 18 al 21 giugno. Questa volta con la consapevolezza e speranza di avere una squadra dal tanto sapore di Eurolega, con tutti i benefici che ne derivano.