Basket femminile, Italia convincente contro la Germania nelle qualificazioni agli Europei 2025

L’Italbasket femminile vince e convince nelle Qualificazioni ad EuroBsket 2025! Le azzurre, già qualificate in quanto uno dei paesi organizzatori della rassegna continentale, battono la Germania al Palacattani di Faenza (Ravenna) per 79-60 nella quinta giornata del girone I e si issano al primo posto che garantisce un sorteggio più favorevole. Dopo un primo tempo equilibrato (38-38) la rappresentativa del Belpaese è scappata nella ripresa, contenendo la reazione tedesca senza più voltarsi nei 10′ conclusivi per cancellare il ko rimediato a novembre in Grecia. Ora per l’Italia l‘ultima partita del girone domenica 9 febbraio alle 0re 16:00 contro la Cechia prima di concentrarsi sulla preparazione del torneo in estate.

Francesca Pan si prende la copertina con una prestazione mostre da 21 punti, insieme a Cecilia Zandalasini che chiude con 8 punti e 6 assist. 9 punti e 6 assist per Costanza Verona, mentre per le tedesche la miglior realizzatrice è Nyara Sabally con 15 punti e 8 rimbalzi – 12 punti invece per Marie Guelich.

Avvio di match favorevole alla Germania (2-6), con Cecilia Zandalasini che prova a non far scappare le avversarie da tre (7-11). Sara Madera emula la compagna dall’arco per il -1 (12-13), con la giocatrice in forza a Campobasso che non si vuole fermare dalla lunga distanza ed impatta nel punteggio (17-17). Due penetrazioni in fila di Peterson e Fiebich danno ossigeno alle ospiti (17-21), ma quattro punti consecutivi di Francesca Pan ed un piazzato di Costanza Verona mettono la freccia per l’Italia alla prima sirena (23-21).

Protagonista in apertura di secondo quarto è Francesca Pasa con cinque punti consecutivi per mantenere un piccolo vantaggio (28-27), con la guardia della Reyer Venezia che si prende la scena e spara altre due bombe per il +4 Italia (34-30). Peterson cerca di scuotere le teutoniche (34-32), con Sabally che fa 2/2 dalla lunetta e ristabilisce la parità (38-38). Le due squadre faticano a trovare la via del canestro tra errori e difese ben schierate, con il punteggio in perfetta parità sul 38-38 all’intervallo lungo.

La ripresa si apre nel segno di Matilde Villa, con la giovane playmaker campione d’Italia con la Reyer che si mette in proprio per il +5 in favore delle ragazze di Andrea Capobianco (43-38). Sabally sblocca la Germania (43-38), ma è un assedio tricolore con Lorela Cubaj e Jasmine Keys che danno il +9 alle azzurre (49-40) costringendo coach Lisa Thomaidis a chiamare time-out. Matilde Villa sfonda il vantaggio in doppia cifra (51-40), con Costanza Verona che fa esplodere il Palacattani da tre (54-40). 2/2 per Sabally a cronometro fermo (54-42), ma l’Italia non si scompone e Cecilia Zandalasini mette il sigillo con la tripla del 60-44 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Con la sfida oramai indirizzata, le azzurre possono permettersi di giocare anche con il cronometro e tenere a distanza di sicurezza la Germania che cerca più che altro di limitare i danni con Fiebich e Wilde (64-50). Costanza Verona va fin in fondo ed appoggia per il +14 (66-52), con Nyara Sabally che segna col fallo e tiene a galla le tedesche (66-55). Ci pensa Francesca Pan a piazzare due bombe per il +17 che avvicina l’Italia al successo (72-55), chiudendo il 2+1 per il massimo vantaggio a +20 (75-55). Una tripla di Hartmann ed un piazzato di Valeria Trucco fissano il punteggio finale sul 79-70 con cui l’Italia esulta di fronte al pubblico di casa e centra una vittoria che vale il primo posto del girone delle Qualificazioni ad EuroBasket 2025!