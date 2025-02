Verena Steinhauser sesta e Ilaria Zane decima nella tappa di Napier della World Triathlon Cup

Buoni riscontri per il comparto femminile italiano dalla tappa di Napier (Nuova Zelanda) della World Triathlon Cup 2025. La squadra azzurra, infatti, ha piazzato due atlete nella top10, mentre non ha partecipato alla gara maschile. Ricordiamo che si gareggiava su distanza sprint.

La gara maschile ha visto il successo dello spagnolo David Castro Fajardo con il tempo complessivo di 50:39 (8:38 nella parte di nuoto, 26:30 nella bici e 14:34 nella corsa) con 2 secondi di vantaggio sull’australiano Brayden Mercer, mentre chiude a 3 secondi il suo connazionale Callum McClusky.

Quarta posizione per un altro spagnolo, Roberto Sanchez Mantecon a 7 secondi, davanti allo statunitense classe 2005 Reese Vannerson con il medesimo tempo. Sesta posizione per l’austriaco Tjebbe Kaindl a 19 secondi dalla vetta, quindi settimo il neozelandese Tayler Reid a 21. Chiude in ottava posizione l’australiano Luke Willian a 28 secondi, quindi completano la top10 gli statunitensi Sullivan Middaugh e John Reed, rispettivamente a 29 e 31 secondi.

Passando alla prova femminile, vittoria per la canadese Desirae Ridenour con il tempo di 56:24 (9:34 nella parta di nuoto, 28:38 nella bici e 17:19 nella corsa) con un margine di vantaggio di 2 secondi sull’australiana Emma Jeffcoat, mentre completa il podio la padrona di casa Ainsley Thorpe a 9. Quarta posizione per la statunitense Erika Ackerlund a 41 secondi da Ridenour, quinta per la neozelandese Eva Goodisson con lo stesso tempo mentre è sesta la nostra Verena Steinhauser a 48. Settima l’australiana Ellie Hoitink a 53 secondi, davanti alla connazionale Richelle Hill a 54, quindi nona l’atleta delle Bermuda, Erica Hawley a 1:02 davanti alla nostra Ilaria Zane, decima a 1:21.