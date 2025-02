Triathlon, l’Italia inizia le World Series con un fantastico podio con la staffetta mista!

Ottima prestazione per l’Italia nella gara di staffetta mista (specialità olimpica) nella tappa di Abu Dhabi, primo appuntamento delle World Triathlon Series 2025. Arriva una terza posizione scintillante per la nostra squadra che inizia nel migliore dei modi la nuova annata agonistica.

Il successo nella gara odierna (300 metri di nuoto, 6.9 chilometri di bici e 2 chilometri di corsa a componente) è andato alla Germania (Selina Klamt, Jan Diener, Tanja Neubert e Henry Graf) con il tempo complessivo di 1:32.02 con 16 secondi di vantaggio sugli Stati Uniti (Taylor Spivey, John Reed, Erika Ackerlund e Morgan Pearson) mentre, come detto, l’Italia ha centrato la terza posizione a 19 secondi con Alice Betto, Nicola Azzano, Bianca Seregni ed Euan De Nigro.

Quarta posizione a 33 secondi per la Spagna (Anna Godoy Contreras, David Cantero Del Campo, Miriam Casillas Garcia e Roberto Sanchez Mantecon) quinta per l’Olanda a 56 secondi, mentre è sesto il Belgio a 1:02. Settima posizione per il Giappone, quindi ottava l’Irlanda. Non hanno completato la gara Gran Bretagna e Portogallo.