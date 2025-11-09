Triathlon, la tappa di San Pedro de la Paz della World Cup vede i successi di Messias e Casillas Garcia

È andata in archivio anche la tappa di San Pedro de la Paz (Cile) valevole per la World Cup 2025 di triathlon. I due comparti hanno gareggiato su distanza sprint. 750 metri di nuovo, 21.2 chilometri di bici e 5 chilometri di corsa.

Tra gli uomini il successo è andato al brasiliano Manoel Messias con il tempo complessivo di 54:52 con 5 secondi di vantaggio sullo spagnolo David Cantero Del Campo e 8 sul suo connazionale Sergio Baxter Cabrera. Quarta posizione per l’australiano Callum McClusky a 9, mentre è quinto il francese Valentin Morlec a 10. Sesta posizione per lo spagnolo Izan Edo Aguilar a 11 secondi, settima per il francese Tom Richard con il medesimo tempo, mentre è ottavo lo statunitense Reese Vannerson a 13. Chiude al nono posto il francese Aurelien Jem a 15 secondi, mentre completa la top10 lo statunitense Sullivan Middaugh a 18. Il primo degli italiani è Nicola Azzano che centra la 15a posizione con il tempo di 55:22, mentre Samuele Angelini è 24° in 55:48.

La gara femminile, invece, ha visto il successo della spagnola Miriam Casillas Garcia con il tempo di 1:01.02 con 6 secondi di vantaggio sulla lussemburghese Jeanne Lehair, mentre completa il podio la canadese Sophia Hewell a 9. Quarta posizione per la spagnola Marta Pintanel Raymundo a 22 secondi, quinta per la colombiana Maria Carolina Velasquez Soto a 23, mentre è sesta la spagnola Sara Guerrero Manso a 49. Si classifica in settima posizione la nostra Verena Steinhauser a 51 secondi, quindi ottava l’olandese Barbara de Koning 52. Chiude in nona posizione la britannica Katie Rodda a 1:07, mentre completa la top10 l’israeliana Aviv Levi a 1:12. Chiude in 14a posizione la nostra Costanza Arpinelli a 1:42, quindi 22a Beatrice Mallozzi a 2:58.