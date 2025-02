Triathlon, nella tappa delle World Series di Abu Dhabi tripletta tedesca tra le donne, successo di Wilde tra gli uomini

Sono andate in scena le gare individuali della tappa d’esordio di Abu Dhabi delle World Triathlon Series 2025. Le prove, disputate sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 19.1 km di bici e 5 km di corsa), hanno messo in mostra il classico spettacolo, in uno scenario impeccabile a livello di meteo.

La gara femminile si chiude con una clamorosa tripletta tedesca. Il successo è andato a Lisa Tertsch con il tempo complessivo di 54:29 (9:18 nella parte di nuoto, 28:07 in bici e 16:06 nella corsa) con un margine di appena un secondo sul Nina Eim, mentre al terzo posto si classifica Laura Lindemann a 2 secondi.

Quarta posizione per la francese Leonie Periault a 6 secondi, quinta per la messicana Rosa Maria Tapia Vidal a 17, mentre è sesta un’altra tedesca, Tanja Neubert con il medesimo tempo. In settima posizione conclude la lussemburghese Jeanne Lehair a 25 secondi, mentre è ottava la prima delle italiane, Bianca Seregni. La classe 2000 conclude a 28 secondi dalla vetta, davanti alla russa Diana Isakova a 29 e alla britannica Kate Waugh che completa la top10 a 33. Conclude in 18a posizione Alice Betto con il tempo complessivo di 55:36, quindi 22a Ilaria Zane in 55:48, mentre è 34a Verena Steinhauser in 57:23.

Passando alla gara maschile, invece, successo per il neozelandese Hayden Wilde con il tempo complessivo di 48:21 (8:28 nel nuoto, 24:42 nella parte di bici e 14:13 nella corsa) con un vantaggio di appena 2 secondi sull’australiano Matthew Hauser, mentre completa il podio il portoghese Vasco Vilaca a 18 secondi. Quarta posizione per il tedesco Henry Graf a 24 secondi, quinta per lo svizzero Adrien Briffod con il medesimo tempo, mentre è sesto un altro portoghese, Ricardo Batista a 25 secondi.

Settima posizione per lo spagnolo Roberto Sanchez Mantecon con il medesimo tempo, quindi ottavo il britannico Ben Dijkstra a 26 secondi, nono lo spagnolo David Cantero Del Campo a 28, mentre è decimo il brasiliano Miguel Hidalgo a 33. Non erano al via atleti italiani.