Calendario triathlon 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il calendario della stagione 2025 del triathlon si preannuncia particolarmente ricco: saranno sette gli appuntamenti previsti con le World Series, tra i quali la tappa prevista in Italia il 31 maggio, mentre le finali si terranno in Australia, a Wollongong, a metà ottobre.

Due le staffette miste in calendario, con i Mondiali della specialità in calendario ad Amburgo, in Germania, a luglio, mentre sono ben 13, a cui potrebbero aggiungersi altre due località da confermare, le tappe finora previste per la World Cup, tra le quali l’appuntamento di Roma il 4-5 ottobre.

CALENDARIO TRIATHLON 2025

World Triathlon Championship Series

15 febbraio | WTCS Abu Dhabi

17 maggio | WTCS Yokohama

31 maggio | Italia (luogo da definire)

12 luglio | WTCS Amburgo

14 settembre | WTCS Karlovy Vary

26 settembre | WTCS Weihai

15-19 ottobre | Finali Wollongong

(Un altro evento potrebbe essere aggiunto)

Mixed Relay Series

16 febbraio | Abu Dhabi

13 luglio | Mondiali Amburgo

World Triathlon Cups

22-23 febbraio | Napier

22 marzo | Lievin | Indoor

12-13 aprile | Vina del Mar

19-20 aprile | Brasília

10 maggio | Chengdu

24-25 maggio | Samarcanda

21-22 giugno | Huatulco

28-29 giugno | Saidia

5-6 luglio | Tiszaujvaros

20-21 settembre | Valenza

4-5 ottobre | Roma

1-2 novembre | Tongyeong

8-9 novembre | Miyazaki

(Altre due date da confermare)