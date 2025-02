Venezia-Schio oggi, Finale Coppa Italia basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Umana Reyer Venezia contro Famila Wuber Schio: il più classico dei duelli animerà la Coppa Italia femminile all’Inalpi Arena di Torino. Il tutto dopo che gli spettatori per le due semifinali sono stati 7234, un numero storico per quanto riguarda la disciplina e che conferma la bontà della scelta di unirsi al gran ballo piemontese.

Ormai appare quasi superfluo ricordare quanto abbiano dovuto lottare queste due squadre l’una contro l’altra nel corso di questa e delle passate stagioni. Per la Reyer semifinale lottata, ma comunque controllata, contro il Derthona Basket, mentre per il Famila è stato obbligatorio trovare la quadra contro una Campobasso mai doma e che ha finito per cedere solo nel finale di partita.

Il match tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio vedrà alzarsi la palla a due alle ore 12:30. La diretta tv verrà assicurata da Eurosport 2, mentre quella streaming sarà affidata a Flima Tv, Discovery+, SkyGo e DAZN.

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30 Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio – Diretta tv su Eurosport 2

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Flima Tv Discovery+, SkyGo, DAZN