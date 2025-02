UAE Tour 2025, tappa di oggi (21 febbraio): orari, percorso, tv. Jonathan Milan cerca un incredibile tris

Dopo il secondo trionfo di Jonathan Milan (Lidl-Trek) nella quarta tappa dell’UAE Tour 2025, il velocista italiano cercherà nuovamente di battere la concorrenza e di ottenere la terza vittoria su cinque tappe disputate. Andiamo ad analizzare da vicino la quinta tappa con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO QUINTA TAPPA UAE TOUR 2025

La quinta tappa non presenta particolari difficoltà. I corridori percorreranno 160 chilometri pianeggianti e molto probabilmente la frazione si concluderà con la volata finale. Il gruppo, tuttavia, per lasciare spazio sul finale al duello tra i principali velocisti, dovrà essere in grado di annullare tutti i tentativi di fuga. Attenzione ai ventagli.

CALENDARIO UAE TOUR 2025

Venerdì 21 febbraio – Quinta tappa Dubai American University-Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km)

Partenza: 9:55

Arrivo: ore 13:30 circa

UAE TOUR 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11:45

Diretta streaming: Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Il favorito di giornata è sicuramente Jonathan Milan (Lidl-Trek), vincitore della prima e della quarta tappa di questo UAE Tour 2025. In molti cercheranno di interrompere il dominio dell’italiano che dovrà prestare attenzione soprattutto al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), apparso molto veloce nella frazione precedente, e al velocista dell’ Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen, terzo al traguardo ieri.