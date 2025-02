Ciclismo, Elia Viviani approda alla Lotto Cycling Team per la stagione in corso

Elia Viviani correrà anche nel 2025: l’annuncio ufficiale è arrivato con il comunicato stampa della sua nuova squadra, la Lotto Cycling Team, che ha ingaggiato il velocista italiano classe 1989 per la stagione in corso.

Il CEO del Lotto Cycling Team, Stéphane Heulot, ha affermato: “Conosco Elia Viviani da dieci anni, le nostre strade si sono incrociate in precedenti squadre. Per questo sono lieto di annunciare il suo arrivo e di dargli il benvenuto nella nostra squadra. Elia porta con sé un bagaglio di esperienza che potrà condividere con i nostri giovani corridori e, allo stesso tempo, sono convinto che abbia ancora un ruolo importante da svolgere nelle volate“.

Le sensazioni del ciclista italiano: “Sono molto felice di prolungare la mia carriera con la Lotto. Voglio innanzitutto continuare a sprintare per le vittorie, ma voglio anche condividere la mia esperienza con questa giovane squadra. Sono pronto ad assumere questo ruolo: dare consigli ai miei nuovi compagni, che siano velocisti o meno, e aiutarli a crescere. A 36 anni, sono ancora molto motivato. Sono ancora un velocista. Voglio vincere. Dopo essermi concentrato sulle Olimpiadi e sul ciclismo su pista la scorsa estate, non è stato facile trovare una squadra, perché non ero riuscito a dimostrare il mio valore su strada. Ma poi Stéphane ha saputo della mia situazione e improvvisamente i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Mia moglie, Elena Cecchini, mi ha preceduto. Ha corso per la Lotto nel 2015 ed era assolutamente entusiasta che io corressi per la squadra belga“.