LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per Milan

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’UAE Tour 2025, corsa a tappe invernale ormai divenuta un habitue del circuito internazionale delle due ruote. Stiamo per catapultarci nelle ultime battute della competizione emiratina: tutti gli uomini di classifica cercheranno di rodarsi in vista della frazione conclusiva prevista per domenica, la cui ascesa finale di fatto determinerà le posizioni della generale visto l’equilibrio che attualmente regna sovrano.

La quinta tappa sarà ancor più abbordabile rispetto alla frazione andata in scena ieri. Infatti i corridori percorreranno un tracciato totalmente piatto – da American University Dubai a Hamdan Bin Mohammed Smart University, totale di 160 km – il quale non permetterà di far la differenza. Tutto fa pensare quindi a un ulteriore arrivo in volata: la mente non può che non dirigersi su Jonathan Milan (Lidl-Trek), vincitore di due delle quattro tappe già disputatesi in questa settimana.

Il friulano se la dovrà vedere principalmente con Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), i due sprinter più affidabili all’infuori dell’azzurro. Sicuramente Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) vorrà preservare il vantaggio di 18″ che possiede su Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers). Dietro è bagarre per la terza posizione tra Pablo Castrillo e Ivan Romeo (Movistar Team), e Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa dell’UAE Tour 2025, il cui via è programmato per le 09.55. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!