Tuffi, Giovanni Tocci ed Elisa Pizzini replicano nel day-2 degli Assoluti invernali a Bolzano

Calato il sipario sulla seconda giornata dei campionati italiani invernali di tuffi al Bolzano. Tre le finali al pomeriggio andate in scena: gara femminile dai tre metri; gara maschile dal metro; prova femminile junior dal metro. Si è assistito a una replica del day-1, se andiamo a vedere i nomi dei vincitori, ovvero Giovanni Tocci ed Elisa Pizzini.

Il tuffatore calabrese, vittorioso ieri dai tre metri, ha concesso il bis nel format di gara che preferisce. Il rappresentante del Centro Sportivo Esercito ha ottenuto 396.15 punti, mettendosi in mostra soprattutto nell’esecuzione del triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (81.00), ottenendo una serie di 9.0 e un 8.5. Qualche sporcatura c’è stata nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento (57.60), ma alla fine una serie competitiva.

Alle sue spalle troviamo il rientrante dall’infortunio, Matteo Santoro, che ha concluso le sei rotazioni con lo score di 374.70, pagando dazio in termini di coefficiente di difficoltà ed eseguendo anch’egli un ottimo triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (72.00). In terza posizione si è classificato Stefano Belotti (364.70). Nella prova femminile dai tre metri, Pizzini si è dimostrata la migliore, seppur con un punteggio non entusiasmante: 267.40 il totale e degna di menzione l’esecuzione del doppio e mezzo indietro carpiato (61.50). Dietro di lei sono classificate Elettra Neroni (239.40) e Rebecca Jade Curti (205.35).

Parlando delle gare riservate alle categorie giovanili, la migliore dal metro a livello juniores è stata Giorgia De Sanctis che ha fatto la voce grossa con 373.85 davanti a Viola Bellato (350.55) e a Beatrice Gallo (341.20). Al mattino si è assistito ad altri tre atti conclusivi per le nuove leve. Dal trampolino 3m, Raffaele Pelligra ha conquistato il titolo juniores con 494.60, facendo meglio di Valerio Moasca (474.00) e di Simone Conte (460.15). Parlando della classe “Ragazzi”, il titolo dal metro nella gara maschile è stato ad appannaggio di Marco Valenti (349.10), mentre dalla piattaforma tra le giovanissime è stata Olga Podda a svettare con il punteggio di 239.85.