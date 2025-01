Tiro a segno: Sollazzo vince l’H&N Cup di Monaco, terzo posto per Bonazzi

Arriva il primo successo del 2025 per la Nazionale italiana di tiro a segno. Danilo Dennis Sollazzo ha infatti vinto il contest di carabina ad aria compressa dai 10 metri valido per la H&N Cup di Monaco di Baviera, competizione che ha visto anche l’ottima prova di Edoardo Bonazzi, piazzatosi al terzo posto.

Prestazione d’alto profilo per il tiratore italiano, capace di imporsi con lo stellare punteggio di 252.2, nuovo record italiano che replica lo score registrato dall’oro di Parigi 2024 Shang Lihao, ciliegina sulla torta di una gara in stato di grazia per il nativo di Busto Arsizio, già particolarmente ispirato ne round di qualifica per una giornata condotta con un ritmo oltremodo impressionante, in cui si è ritrovato al comando delle operazioni dall’inizio alla fine.

Da segnalare poi il secondo posto del norvegese Jon-Hermann Hegg, capace di raccogliere 250.4 precedendo il già citato Bonazzi, sul gradino più basso del podio con 229.5. Si è fermato invece a un passo dalla finale Michele Bernardi, nono con 630.9, trentottesimo invece Riccardo Armiraglio con 627.4.

Stop in qualifica invece per l’unica rappresentante della squadra femminile, Barbara Gambaro, diciannovesima con 629.4.