Tiro a segno, l’Italia si prepara agli Europei 10 M. Il DT Ussorio: “Una verifica importante”

Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione internazionale di tiro a segno. Già a marzo, precisamente dall’1 al 13, il poligono croato di Osijek ospiterà il primo evento di peso dell’annata sportiva, ovvero i Campionati Europei 10 m. Una competizione di alto profilo, per cui i principali rappresentanti della Nazionale maggiore stanno lavorando già da diverso tempo.

A questo proposito, nelle scorse ore è intervenuto sull’argomento Pierluigi Ussorio, Direttore della Preparazione Olimpica e Paralimpica che ha fornito delle informazioni rilevanti sulla preparazione degli azzurri, motivati a brillare fin da subito.

“Al momento ci stiamo preparando per partecipare all’H&N Cup, che si terrà a Monaco di Baviera fra il 21 e il 25 gennaio – ha detto Ussorio ai microfoni federali dell’UITS – Successivamente le strade del comparto di pistola e di quello di carabina si separeranno. A causa dell’annullamento di un Grand Prix previsto a Plzen (Repubblica Ceca) i ragazzi e le ragazze del settore di pistola proseguiranno il loro percorso con un’attività collegiale in Italia, mentre il gruppo di carabina parteciperà a un meeting internazionale in Danimarca – in calendario a metà febbraio – con il quale potrà rompere ulteriormente il ghiaccio”.

Ussorio ha infine aggiunto: “Dopodiché il focus – prosegue Pierluigi Ussorio – sarà dedicato solo ed esclusivamente agli Europei, un appuntamento di prima verifica assai importante anche perché mette in palio i primi titoli e le prime medaglie in un anno che sarà molto intenso. Successivamente a questo capitolo, capiremo come muoverci per approcciare la stagione della Coppa del Mondo che ci porterà al termine della stagione ai Mondiali”.