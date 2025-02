Vavassori, lo sfogo a cuore aperto: “Perché chi vince in doppio é un fallito?”

“Lasciate che un giovane ragazzo sogni“: con questa didascalia Andrea Vavassori ha accompagnato un lungo sfogo su Instagram in cui ha puntato il dito su chi considera “un giocatore di tennis fallito” chi gioca in doppio, considerandolo “un ripiego e niente di più“.

Andrea Vavassori elenca tutti i traguardi che un tennista può ottenere giocando in doppio, definito “un gioco di squadra in un contesto da sempre considerato molto individuale“, potendo competere per il proprio Paese alle Olimpiadi o in Coppa Davis, oppure potendo vincere un torneo del Grand Slam.

In conclusione l’azzurro mostra quali esempi due grandi doppisti, pescando anche in casa Italia, citando il nome di Sara Errani, oltre a quello del croato Mate Pavic, che nel corso del 2024 hanno completato il Career Golden Slam, vincendo l’oro olimpico dopo aver conquistato tutti i tornei del Grand Slam.

IL POST SU INSTAGRAM DI ANDREA VAVASSORI