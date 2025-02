Tadej Pogacar vince l’UAE Tour: “Niente corse a tappe fino al Delfinato. Con il vento di oggi…”

Tadej Pogacar ha vinto la settima e ultima tappa dell’UAE Tour, imponendosi in maniera magistrale sulla salita di Jebel Hafeet. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato sull’ascesa simbolo di questa corsa di livello World Tour, piazzando una micidiale rasoiata quando mancavano 7,8 chilometri al traguardo. Il Campione del Mondo ha dettato legge nonostante il vento contrario e le pendenze insidiose (6,6% di media e punte di 11%).

L’alfiere della UAE Emirates-XRG ha ottenuto la seconda affermazione stagionale dopo che quattro giorni fa si era imposto in salita a Jebel Jais e ha naturalmente conquistato la classifica generale della corsa a tappe, precedendo il nostro Giulio Ciccone (oggi fantastico secondo) di 1’14”. Siamo soltanto all’inizio della stagione, ma il 26enne è già in forma strepitosa e ha fatto capire di volere replicare i funambolici risultati ottenuti lo scorso anno.

Tadej Pogacar ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “Per molti oggi era l’ultimo giorno per provare qualcosa e in qualche modo anche allenarsi. Molti velocisti non avevano uomini di classifica quindi, con le classiche in arrivo, c’era vento ed era interessante provare qualcosa in gruppo. Noi uomini di classifica dovevamo stare attenti. La corsa si è spezzata già nel primo ventaglio ed è andata fino in fondo. Inizialmente non pensavo avremmo trovato un accordo per collaborare, ma invece siamo andati d’accordo fino al traguardo, quindi per me è stata una ottima giornata”.

Il vincitore di Giro d’Italia e Tour de France nel 2024 si è soffermato anche sui prossimi impegni agonistici: “Non correrò altre corse a tappe fino al Giro del Delfinato (a metà giugno, n.d.r.), quindi ora devo cambiare la mentalità focalizzandomi sulle Classiche. Cercherò di godermele, sperando di avere buone gambe e vedremo quale sarà il risultato”. Come già comunicato qualche giorni fa, Tadej Pogacar non si presenterà al Giro d’Italia per difendere la maglia rosa e in primavera si concentrerà su Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Liegi-bastogne-Liegi, conn il punto interrogativo della Parigi-Roubaix.