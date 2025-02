UAE Tour 2025, Tadej Pogacar stacca tutti a Jebel Hafeet, ma Ciccone è super!

Si chiude come da pronostico l’UAE Tour 2025: un vero e proprio dominio di Tadej Pogacar. Il campione del mondo in carica, sulle strade di casa della sua squadra, l’UAE Team Emirates – XRG, si è andato a prendere la seconda vittoria di tappa, trionfando in vetta a Jebel Hafeet, lasciando le briciole ovviamente anche in chiave classifica generale. Terzo trionfo nella corsa emiratina per il fuoriclasse sloveno che si era già imposto nel 2021 e 2022.

La giornata si era aperta con un attacco in pianura di dodici uomini: Jonathan Milan (Lidl – Trek), Gerben Kuypers (Intermachè – Wanty), Robbe Ghys (Alpecin Deceuninck), Pier Andre Cote, Alexey Lutsenko (Israel Premier Tech), Dusan Rajovic, Djordje Djuric e Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).

Successivamente però per l’ennesima volta in questa settimana si sono creati ventagli nel plotone, con un drappello che è andato a raggiungere gli attaccanti, comprendente oltre che Pogacar anche Giulio Ciccone ed altri uomini di classifica. Il gruppo non è riuscito a raggiungere il plotoncino al comando che si è giocato la vittoria sull’ascesa finale.

Di battaglia però ce n’è stata pochissima, visto che Pogacar a 7,5 chilometri dal traguardo ha preso iniziativa, staccando tutti i rivali. Cavalcata solitaria alla quale ormai ci ha abituato da tempo, una facilità impressionante per lui.

Alle sue spalle Ciccone è stato abilissimo a resistere, prima in compagnia di Onley, poi di Bilbao, andandosi a prendere una prestigiosa seconda piazza a 33” di ritardo (secondo anche in classifica generale). Risultato di rilievo per l’azzurro che quest’anno può giocarsi qualcosa d’importante al Giro d’Italia. Terzo è proprio Bilbao che completa il podio nella generale, poi l’altro spagnolo Ivan Romeo ed il già citato Onley.