UAE Tour 2025: Pogacar va all’attacco anche in pianura, Tim Merlier batte Milan in volata. Malucelli 2°

Giornata frenetica, nonostante sulla carta dovesse essere una tappa quasi di trasferimento. Quinta frazione ricca di emozioni all’UAE Tour 2025: a vincere sul traguardo di Hamdan Bin Mohammed Smart University è Tim Merlier. Terzo successo stagionale per il campione d’Europa in carica della Soudal – QuickStep. Resta in maglia di leader della classifica generale Tadej Pogacar.

Partenza molto particolare della corsa. Sembrava fosse andato via il tentativo giusto al pronti, via, come di consueto, e invece un po’ di vento laterale ed un leggero tratto di salita hanno cambiato totalmente i piani. A muoversi in prima persona la Maglia Rossa con la propria squadra: si è formato un drappello di undici uomini al comando.

All’attacco il campione del mondo Tadej Pogacar con il compagno di squadra Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), Lennert Van Eetvelt (Lotto), Victor Langellotti (INEOS Grenadiers), Kobe Goossens (Intermarché – Wanty), i quattro della Team Solution Tech – Vini Fantini Kristian Sbaragli, Đorđe Đurić, Roberto Carlos González e Carlos Samudio ed infine la coppia della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè formata da Manuele Tarozzi e Federico Biagini.

Il lavoro del gruppo, con uomini di classifica e sprinter ad impegnare le proprie squadre per ridurre il gap (salito anche a 2′) è stato funzionale e a meno di 40 chilometri dal traguardo il plotone è tornato compatto. Grandi trenate verso il finale con soprattutto diverse cadute che sono andate a spaccare il gruppo.

Volata lanciata ad altissima velocità e molto confusionaria: a primeggiare questa volta nel testa a testa è stato Tim Merlier che ha sopravanzato Jonathan Milan (Lidl-Trek). L’azzurro è stato battuto anche dal connazionale Matteo Malucelli (XDS Astana Team), addirittura secondo.