Tadej Pogacar correrà la Vuelta a España: caccia alla Tripla Corona

Tadej Pogacar correrà la Vuelta di Spagna, che scatterà il prossimo 23 agosto. Il fuoriclasse sloveno andrà ovviamente a caccia della vittoria in terra iberica, in modo da completare la mitica Tripla Corona dopo aver trionfato al Tour de France per tre volte (2020, 2021, 2024) e al Giro d’Italia nel 2024. Al capitano della UAE Emirates manca soltanto la stoccata nel terzo Grande Giro per importanza per aggiungersi all’elite degli uomini capaci di alzare al cielo il trofeo in tutte le tre grandi corse a tappe.

Il 26enne emulerebbe il belga Eddy Merckx, i nostri Felice Gimondi e Vincenzo Nibali, i francesi Jacques Anquetil e Bernard Hinault, il britannico Chris Froome, lo spagnolo Alberto Contador. Il Campione del Mondo sarà così impegnato in Spagna poche settimane dopo il Tour de France e chiaramente andrà a caccia di una nuova doppietta dopo l’accoppiata Corsa Rosa-Grande Boucle firmata nel 2024.

La comunicazione è arrivata tramite Joxean Fernandez Matxin, direttore sportivo della formazione emiratina, che ne ha parlato al portale spagnolo A la Cola del Peleton, ora si attende il comunicato ufficiale della squadra. Tadej Pogacar ha preso parte a una sola edizione della Vuelta di Spagna: nel 2019 concluse al terzo posto. Tra i suoi rivali più accreditati ci sarà il danese Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France nel 2022 e nel 2023 che lo scorso anno fu secondo sulle strade transalpine dopo un brutto infortunio.