Quanto guadagnano i ciclisti? La classifica dei più ricchi: Pogacar paperone sconfinato

Una nuova stagione è alle porte per il grande ciclismo. Il 2025 è appena iniziato e il ritorno del gruppo è atteso per la metà del mese di gennaio, anche se poi bisognerà aspettare un ulteriore mese per entrare davvero nel vivo dell’annata agonistica. In questo particolare periodo dell’anno le squadre si radunano e incominciano la preparazione. Ciclisti, preparatori, allenatori, manager stilano il programma di gare e condividono gli obiettivi per quella che sarà sicuramente una stagione molto intensa.

Gli appassionati si chiedono invece quanti soldi guadagnano i ciclisti. Negli ultimi anni ci sono state importanti novità sul fronte degli stipendi, garantiti dalle varie società ai singoli atleti (sono a tutti gli effetti dei dipendenti, che possono poi usufruire di ulteriori emolumenti derivanti dagli sponsor e dai cosiddetti bonus di gara in base ai risultati raggiunti). Nel 2024 è stata la Gazzetta dello Sport a pubblicare la classifica dei ciclisti più pagati al mondo.

Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Vediamo nel dettaglio la classifica degli stipendi. Ripetiamo che si tratta degli stipendi del 2024, per le indiscrezioni riguardanti il 2025 bisognerà aspettare ancora qualche mese. Lo sloveno Tadej Pogacar, che nell’ultima stagione ha firmato la doppietta Giro d’Italia-Tour de France, può fare affidamento su un salario di 6 milioni di euro che percepisce dalla UAE Emirates. Lo sloveno precede il connazionale Primoz Roglic, spintosi a 4,5 milioni con la Red Bull-Bora-hansgrohe.

Il danese Jonas Vingegaard, quest’anno secondo al Tour de France, e l’olandese Mathieu van der Poel, impostosi al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, hanno toccato i 4 milioni di euro, seguiti dal belga Wout van Aert (3,5 milioni di euro). Il belga Remco Evenepoel, capace di conquistare due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, beneficia di 2,8 milioni di euro, appena davanti ai britannici Thomas Pidcock e Adam Yates (2,7 milioni di euro). La Ineos Grenadiers ha assicurato 2,5 milioni di euro al colombiano Egan Bernal (da anni lontani dai fasti dei giorni migliori) e al promettente spagnolo Carlos Rodriguez.

CLASSIFICA STIPENDI CICLISTI 2024

1. Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates) 6 milioni di euro

2. Primoz Roglic (Slovenia, Red Bull-Bora-hansgrohe) 4,5 milioni di euro

3. Jonas Vingegaard (Danimarca, Visma | Lease a Bike) 4 milioni di euro

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi, Alpecin-Deceuninck) 4 milioni di euro

5. Wout van Aert (Belgio, Visma | Lease a Bike) 3,5 milioni di euro

6. Remco Evenepoel (Belgio, Soudal-Quikc Step) 2,8 milioni di euro

7. Thomas Pidcock (Gran Bretagna, Ineos Grenadiers) 2,7 milioni di euro

7. Adam Yates (Gran Bretagna, UAE Emirates) 2,7 milioni di euro

9. Egan Bernal (Colombia, Ineos Grenadiers) 2,5 milioni di euro

9. Carlos Rodriguez (Spagna, Ineos Grenadiers) 2,5 milioni di euro