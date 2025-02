Ranking UCI (4 febbraio), Milan il migliore italiano. Pogacar dominatore, iniziano le gare in Europa

Si sono disputate le prime gare della stagione e si è così mosso il ranking UCI, la classifica mondiale siglata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Tadej Pogacar si conferma saldamente al comando con 11.655 punti dopo che lo scorso anno vinse Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali.

Il fuoriclasse sloveno ha un vantaggio enorme nei confronti dei belgi Remco Evenepoel (6.072,57 punti per il Campione Olimpico) e Jasper Philipsen (4.790), mentre l’australiano Ben Alexander O’Connor è eccellente quarto (4.096) con 43 lunghezze di margine nei confronti dell’olandese Mathieu van der Poel (confermatosi Campione del Mondo di ciclocross, i risultati ottenuti nel fango non contribuiscono a questa graduatoria).

Il danese Jonas Vingegaard, vincitore dei Tour de France nel 2022 e nel 2023 e secondo la scorsa estate in terra transalpina è settimo alle spalle dello svizzero Marc Hirschi. Lo sloveno Primoz Roglic, trionfatore all’ultima Vuelta di Spagna, è ottavo davanti all’eritreo Biniam Girmay e al belga Wout van Aert.

L’Italia occupa il sesto posto nel ranking per Nazioni, dominato dal Belgio davanti a Slovenia e Spagna. Jonathan Milan è il miglior azzurro in graduatoria con il 17mo posto, in top-50 figurano anche Antonio Tiberi (36mo), Diego Ulissi (46mo) e Alberto Bettiol (47mo). Filippo Ganna è sceso in 64ma piazza alle spalle di Giulio Ciccone (59mo) e davanti a Luca Mozzato (65mo), mentre Matteo Trentin (84mo) completa il quadro degli italiani in top-100.

RANKING UCI (al 4 febbraio 2025)

RANKING INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.655

2. Remco Evenepoel (Belgio) 6.072,57

3. Jasper Philipsen (Belgio) 4.790

4. Ben Alexander O’Connor (Australia) 4.096

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.053

6. Marc Hirschi (Svizzera) 3.773

7. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.536

8. Primoz Roglic (Slovenia) 3.471

9. Biniam Girmay (Eritrea) 3.194

10. Wout van Aert (Belgio) 2.925

RANKING ITALIANI (TOP-200)

17. Jonathan Milan 2.397

36. Antonio Tiberi 1.656

46. Diego Ulissi 1.477

47. Alberto Bettiol 1.468

59. Giulio Ciccone 1.253

64. Filippo Ganna 1.220,67

65. Luca Mozzato 1.208

84. Matteo Trentin 1.043

105. Vincenzo Albanese 898

116. Edoardo Zambanini 859

122. Giulio Pellizzari 804

125. Filippo Zana 785

147. Simone Velasco 686

153. Christian Scaroni 664,43

158. Lorenzo Fortunato 652

159. Davide Piganzoli 630

163. Lorenzo Rota 610

165. Andrea Vendrame 593

171. Edoardo Affini 580,14

178. Filippo Baroncini 567

191. Giovanni Aleotti 536

RANKING PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 24.338

2. Slovenia 17.951,14

3. Spagna 14.503,86

4. Francia 12.184,71

5. Danimarca 12.150,34

6. Italia 11.722,67

7. Paesi Bassi 11.671,99

8. Australia 11.662,99

9. Gran Bretagna 10.706

10. USA 9.953,7