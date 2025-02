Superbike, chi è Yari Montella: un pilota valido in arrivo dalla Supersport

Il Mondiale di Superbike parte questo fine settimana e permette al mondo dei motori di aprire i battenti nel 2025: si comincerà con il Gran Premio d’Australia a Phillip Island per rompere il ghiaccio e permettere anche ad alcuni piloti di debuttare. Il volto nuovo che attira maggiore curiosità in casa Italia è quello di Yari Montella.

Il pilota classe 2000 campano quest’anno correrà per la prima volta in Superbike con il team Barni Spark Racing Team e monterà sulla meravigliosa Ducati Panigale V4R. Un arrivo in Superbike che è stato preceduto da una lunga gavetta, a partire dal Motomondiale. Montella infatti debuttò in Moto3 nel 2018 come wild card al Gran Premio di San Marino per il team SIC58 Squadra Corse, mentre in Australia nella stessa stagione ha corso per lo stesso team, sostituendo Niccolò Antonelli che era infortunato.

Salto di qualità che arriverà nel 2021, quando venne ingaggiato dalla Boscoscuro per correre in Moto2. Infatti il nativo di Oliveto Citra si era meritato questa possibilità grazie al titolo europeo conquistato in Moto2 nel 2020 con la Speed Up del team Ciatti: fu un’annata da 6 vittorie di fila e 2 secondi posti su 11 gare disputate. Un 2021 che fu però sfortunato, saltando i Gran Premi di Francia, Italia, Catalogna, Germania e Olanda a causa della frattura del polso destro rimediata nelle prove libere proprio del GP di Francia.

Dopo il GP di San Marino ecco che arriva la risoluzione consensuale del contratto con la Speed Up e il passaggio al Supersport: comincia proprio nel 2021 in qualità di pilota sostitutivo con una Yamaha YZF-R6 del team GMT94. Dal 2022 però ottiene il posto da titolare con una Kawasaki ZX-6R del team Puccetti Racing e la sua stagione va in crescendo, fino al successo in gara-1 in Australia all’ultima gara dell’anno.

Nel 2023 si trasferisce al team Barni Racing alla guida di una Panigale V2 e sale ancora di colpi con cinque podi, 145 punti in classifica e il nono posto in classifica piloti. Lo scorso anno sempre per il Barni Racing ha lottato per il titolo: ben sette vittorie e il terzo posto nel Mondiale Supersport con 382 punti. Un bottino che gli ha permesso di ottenere la prestigiosa chiamata in Superbike: nel 2023 Bulega vinse il Mondiale Supersport e lo scorso anno contese il titolo in Superbike, chissà che non si possa ripetere una parabola simile.