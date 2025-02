Superbike, Nicolò Bulega e l’apprendistato terminato: è pronto per sfidare Razgatlioglu per il Mondiale?

Nicolò Bulega si presenta ai nastri di partenza del Mondiale Superbike 2025 nel ruolo di antagonista principale del campione in carica Toprak Razgatlioglu, con l’obiettivo di battagliare fino in fondo per il titolo nel tentativo di riportare l’Italia dopo tredici anni (l’ultimo sigillo risale al 2012 con Max Biaggi) sul trono della massima categoria riservata alle derivate di serie.

Il 25enne emiliano, reduce da una fantastica stagione d’esordio dopo aver dominato nel 2023 il Mondiale Supersport, sembra ormai pronto ad alzare ulteriormente l’asticella per mettere sotto pressione il rivale turco con maggiore continuità e quindi per rendere ancor più credibile la sua candidatura iridata al secondo anno con il team factory Ducati.

Bulega è diventato a suon di risultati il punto di riferimento della squadra ufficiale di Borgo Panigale, scavalcando nelle gerarchie il bi-campione del mondo (2022 e 2023) Alvaro Bautista e mettendosi nella condizione ideale per lanciare il guanto di sfida al pilota più forte e talentuoso della griglia, capace di portare al primo colpo la BMW davanti a tutti.

Vedremo quanto inciderà il nuovo regolamento tecnico sulle prestazioni delle varie moto, con Ducati che non avrà più il problema del limite ai giri motore e la casa tedesca che ha perso le super concessioni senza dimenticare la novità legata alla limitazione del flusso di benzina. In ogni caso i test hanno dato conferme importanti a Bulega, che si prepara a vivere una stagione da assoluto protagonista con la Rossa.