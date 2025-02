Superbike, Danilo Petrucci ci riprova con l’obiettivo di avvicinarsi alla lotta per successi e titolo

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul Mondiale di superbike 2025. La trentottesima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie scatterà nel corso del weekend in arrivo con il Gran Premio di Australia, il primo di 12 appuntamenti da vivere tutti d’un fiato.

Si riparte con Toprak Razgatlioglu in pole position per centrare il bis del successo di un anno fa, il primo con il marchio BMW, con Nicolò Bulega che, con la sua Ducati Panigale V4R, si candiderà al ruolo di primo sfidante, proprio come accaduto nel 2024. Un gradino più indietro, invece, Alvaro Bautista e Jonathan Rea (anche per colpa dell’infortunio che non lo farà gareggiare a Phillip Island).

Proverà a inserirsi in questa lotta Danilo Petrucci. Il pilota del team Barni Spark, con la Ducati Panigale V4R, cercherà di compiere un passo in avanti rispetto allo scorso campionato. Il 34enne di Terni, infatti, nel 2024 ha collezionato 3 vittorie (tutte nel round di Cremona) e altri 7 podi. Un andamento sicuramente positivo, ma Petrux non è certo uno che si accontenta, e proverà a migliorare ancora.

Dopo la partecipazione alla Dakar, Danilo Petrucci si ricandida ad un ruolo da protagonista in superbike. La moto a disposizione è di primo livello, per cui starà alle capacità dell’ex pilota della MotoGP fare la differenza. Dopo aver concluso al quinto posto complessivo il Mondiale 2024, il pilota umbro vuole stabilirsi con costanza ai piani alti della classifica per lottare con maggiore costanza per podi e vittorie.